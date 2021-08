Bulldogs franceses festejan que serán papás arriba de una patineta

En el video compartido en redes sociales se ve como dos perritos se divierten en una patineta, mientras uno se sube, el otro lo empuja, apoyándose con tres de sus patas, pues una de ellas está arriba de la tabla para darle impulso.

"Yo también quiero un amigo que me lleve así de paseo", "Qué tiernos perritos, un ejemplo de compañerismo", fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios de redes sociales, después de ver el tierno video.

Pero por las frases en inglés que acompañan el video I love my wife! (amo a mi esposa) y Oh, she´s pregnan again! (oh, ella está embarazada de nuevo) no se trata de un par de amigos, sino de una pareja de bulldog francés que serán papás y lo festejan de esta manera.

Lomitos salen a pasear en patineta ¿Qué tal? pic.twitter.com/yXvnXfUYz3 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 11, 2021

Bulldog francés, experto en el skate

Jones White o Kungfuuuuuuu, como se le conoce en TikTok no es ningún novato en la patineta, este bulldog francés se ha hecho viral por practicar skateboard con sus amigos de cuatro patas, su pareja perruna, personas y niños, pues es uno de sus pasatiempos favoritos.

Los dueños de Kungfu también acostumbran disfrazarlo y ponerlo a patinar, por lo que llama la atención de los peatones que transitan por los lugares por donde pasea el perrito en compañía de su familia. Hasta el momento en TikTok tiene 221.6 mil suscriptores y más de un millón de likes, gracias a sus aventuras en la patineta.

¿Cómo enseñarle a un perro a andar en patineta?

1. Encuentra la patineta correcta. Debe tener por lo menos 2,5 cm (1 pulgada) más de ancho que tu perro. Utiliza una con bolillas de rodamiento antiguas (la patineta solo debe viajar un metro al empujarla).

2. Muéstrale la patineta a tu perro. Empieza poniendo a tu perro en un cuarto alfombrado con la patineta. Colócala sobre el suelo, con las ruedas hacia arriba. Premia a tu can si muestra interés en ella. Haz ruidos con la patineta girando las ruedas o golpeando la superficie y observa su reacción, aleja la patineta unos 20 minutos.

3. Vuelve a poner la patineta. Si tu perro no se alteró cuando la patineta estaba de cabeza, ponla en su posición normal. Asegura la patineta para que no ruede cuando tu lomito trate de jugar con ella. Nuevamente, premia a tu perro si muestra interés por ella.

4. Haz que la patineta avance un poco. Observa la reacción de tu perro (debes retroceder un paso ante cualquier signo de temor). Trata de no hacer rodar la patineta hacia tu perro, ya que podría tomarlo como una amenaza. Acerca y aleja la patineta poco a poco para que se vaya sintiendo cómodo.

5. Empieza a entrenar a tu perro para que se suba a la patineta. Asegúrala para que no se mueva. Premia a tu perro la mayor parte del tiempo que muestre interés, pero concéntrate en que ponga una o más patas sobre la patineta.

6. Premia a tu perro solo la mitad del tiempo que muestre interés en la patineta. Dale premios la mayor parte del tiempo que ponga una pata sobre la patineta y todas las veces que ponga dos o más patas sobre la misma.

7. Mueve la patineta hacia adelante una vez que tu perro ponga sus patas sobre ella. Al inicio moverá sus patas en cuanto la patineta empiece a rodar. Trata de premiarlo con una golosina en el momento justo antes de que se baje. Pon la golosina directamente en su boca para que no tenga que no se baje y avance un metro.

8. Coloca a tu perro completamente de pie sobre la patineta. Dale un buen premio cuando se pare completamente sobre la patineta inmóvil. Deja de premiarlo cuando muestre interés y empieza a hacerlo solo cuando coloque dos patas sobre la patineta.

9. Mueve la patineta lentamente hacia adelante y hacia atrás. Asegúrate de sujetar la patineta para evitar que tiemble demasiado. Premia a tu perro por quedarse sobre la patineta.

10. Haz que tu perro se monte en la patineta sin tu ayuda. Toca la patineta y da la orden para que avance hacia la golosina. Prémialo, pero cada vez que haga algo que tú quieras que haga.

11. Sigue intentando hasta que tu perro obedezca la orden a cambio de halagos y de ninguna golosina.

Debes tener paciencia porque esto no es algo que tu perro aprenderá de inmediato. Cada sesión debe continuar hasta que tu perro haya completado 20 repeticiones con éxito o hasta que haya pasado tres minutos, y logre la perfección como Kungfu, el bulldog francés, experto en skate.

(Con información de El Heraldo de México y wikiHow)