Alergia por pulgas en perros y gatos aumenta en primavera

La picadura de las pulgas puede causar una reacción alérgica que se manifiesta con cuadros de dermatitis en las mascotas

SUSANA CARRASCO 06/04/2020

06/04/2020 14:14 hrs.

La primavera es una temporada del año en que son comunes las alergias y las mascotas no se salvan, pues es probable que desarrollen una alergia por pulgas, especialmente a la saliva de estos insectos que con el tiempo, puede complicarse y causarles dermatitis en la piel.

Conoce las señales que indican que tu perro o gato tiene alergia a las pulgas y cómo puedes prevenirlo fácilmente.

Alergia por pulgas en perros y gatos

De acuerdo a Federico Vilaplana, expresidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz, en España, en primavera es muy común que aumenten los casos de alergia por pulgas en las mascotas.

Y aunque pensemos que nuestro animal de compañía está muy limpio, la realidad es que al salir al exterior, sobre todo los perros, pueden adquirir pulgas.

"Sacamos a nuestro perro a pasear y lo llevamos a que haga sus necesidades a lugares por los que han pasado otros perros. Un simple árbol o las áreas donde los animales suelen orinar o defecar, pueden ser auténticos hervideros de pulgas", advierte el especialista.

Pocos lo saben pero algunas mascotas pueden desarrollar alergia a las pulgas o hipersensibilidad a la picadura de la pulga, que es una alergia a las proteínas de la saliva del insecto. Eliseo Zuriaga, miembro del Colegio de Veterinarios de Valencia explica que cuando la pulga los pica, inyecta parte de su saliva en la piel y si hay alergia, se desarrolla una dermatitis alérgica.

Una señal que puede indicarnos que nuestra mascota puede tener este problema es el rascado constante, especialmente en las zonas cerca de su cola.

Incluso hay animales que se rascan y muerden tanto, que podemos ver zonas peladas y muy irritadas, incluso algo de prurito, lo que empeora el problema.

¿Cómo prevenirlo? Es muy importante que mantengamos desparacitadas a nuestras mascotas, ya sea con pastillas o productos en pipeta y sobre todo, evitar tanto como podamos la exposición a las picaduras de pulgas.

"Un perro normal y sano debería estar libre de pulgas en general, porque además de provocar la alergia, el insecto transmite enfermedades. Por eso aconsejamos la desparasitación a los animales alérgicos y a todos e general", señala Zuriaga.

Es importante señalar que la mayoría de los dueños de mascotas piensa que no les pican las pulgas porque los bañan seguido o porque no les ven ninguna entre el pelo, pero eso no es necesariamente cierto.

Las pulgas no siempre viven encima de la mascota, generalmente, viven en el ambiente y solo suben para alimentarse de la sangre del animal y poner sus huevos.

Una vez que están en el pelo de los perros y gatos, se alimentan de su sangre por 10 o 20 minutos, y luego bajan a poner sus huevos.

Muchas veces, cuando los perros salen a pasear, son picados por las pulgas que suben a su pelaje y luego vuelven a bajar, por lo que cuando llegas a casa, la mascota no tiene ninguna pulga, pero sí fue picado durante el tiempo que estuvo afuera.

"Por eso es tan importante el tratamiento preventivo. Cuando ves que un perro ya tiene pulgas, en realidad es que está infestado de ellas", advierte el veterinario.

Cuando el animal desarrolla una dermatitis por la alergia a las pulgas, manifiesta síntomas como:

Picor

Granitos rojos

Caída de pelo debido al rascado

Heridas

Piel más gruesa y negra en algunas zonas

En algunos casos, las mascotas manifiestan la hipersensibilidad a la picadura de pulgas hasta tres o cuatro semanas después, por lo que es importante vigilar cualquier cambio en su piel y pelaje.

Los perros mayores generalmente son quienes desarrollan con mayor frecuencia las dermatitis seborreicas debido a la alergia por pulgas, aunque también es común en animales jóvenes.

Así que sin importar la edad, procura desparasitar a tu mascota y usar algunos productos especializados para prevenir la picadura de pulgas, puedes preguntar a tu veterinario cuál es la mejor opción para tu perro o gato.

(Con información de El País y Experto Animal)