Advierten sobre las consecuencias de la pérdida auditiva en perros

Cuando no se diagnostica oportunamente la pérdida auditiva en perros, pueden estar más expuestos a peligros como un atropellamiento

SUSANA CARRASCO

08/06/2020

08/06/2020 17:32 hrs.

Nuevos estudios han demostrado que la pérdida auditiva en perros puede tener muchas consecuencias negativas, pues afecta directamente su bienestar y por ello, veterinarios advierten a todos los dueños a mantenerse atentos a los síntomas de sordera en mascotas, para actuar rápido y evitar complicaciones.

Existen muchas razones por las que un perro pierde la audición, incluyendo la edad, una inflamación o la exposición a ruidos intensos.

En cualquiera de los casos, expertos como la Dra. Kari Foss, neuróloga veterinaria y profesora de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos, recomiendan que tanto dueños como especialistas deben tener en cuenta los factores que ponen en riesgo el sentido auditivo de las mascotas, especialmente si se exponen a ambientes ruidosos.

Pérdida auditiva en perros

Un nuevo estudio publicado en la revista Topics in Companion Animal Medicine, revela cómo la pérdida auditiva en perros puede ocurrir de distintas formas y que existen serias consecuencias que se deben atender oportunamente,

La Dra. Foss lideró dicho estudio y junto a sus colégas, analizó la pérdida auditiva de tres perros especializados, donde se incluyó un perro de caza, uno de detección y uno policía. Los análisis demostraron que los perros que trabajan muy cerca a detonaciones de armas de fuego, como los perros de caza o los perros policía, tenían mucho más riesgo de sufrir sordera total y permanente, por lo que deberían hacer uso potencial de protecciones auditivas.

Se encontró que al igual que en los humanos, los ruidos muy fuertes causan un daño en las estructuras tan delicadas del oído medio e interno del perro. Según la investigadora Foss, la causa más común de la pérdida auditiva en perros es la destrucción de las células ciliadas, que tienen forma de pelos y se encuentran en el interior de la cóclea y vibran en respuesta a las ondas sonoras.

"Sin embargo, ruidos estruendosos también pueden reventar el tímpano y dañar los pequeños huesos del oído interno, los osículos auditivos", agrega.

¿Cómo saber que mi perro tiene sordera?

Según los investigadores, los dueños o cuidadores de mascotas pueden darse cuenta de que un perro está perdiendo la audición cuando tiene dificultades para responder a los sonidos o los llamados que se le hacen, pudiendo tardar mucho en detectarlas o ignorándolas por completo.

No obstante, detectar la pérdida auditiva en perros no es tan sencillo como parece, especialmente si hay dos o más perros juntos, pues generalmente, el perro que tiene los problemas auditivos simplemente imita a sus compañeros y el dueño no se da cuenta de que no escucha.

En ese sentido, los investigadores indican que cuando hay un cachorro con sordera por ejemplo, es probable que los dueños o cuidadores no se den cuenta del problema hasta que el perro afectado sea separado de la camada, pues sobrevive solo haciendo lo mismo que sus hermanos. Por ello, es fundamental estar atento ante las señales que indican pérdida auditiva en perros, tales como:

-Falta de respuestas a las llamadas

-Continuación del sueño a pesar de sonidos fuertes o que normalmente los despertarían

-Ladridos exagerados y constantes

-Sonidos vocales inusuales

En algunos casos, el perro puede tener pérdida auditiva solo en un oído.

¿Cómo cuidar de un perro con pérdida auditiva?

Lo más importante es que si hay sospechas de problemas auditivos, el animal debería ser examinado por un veterinario inmediatamente, porque la sordera originada por las infecciones o los pólipos del oído medio pueden ser tratadas si se detectan a tiempo. Por su parte, un perro sordo o con problemas de oído que no es diagnosticado oportunamente y, por lo tanto, no es entrenado para adaptarse al entorno, pierde información fundamental por lo que se expone a mayores peligros.

"Son vulnerables ante amenazas como los vehículos a motor o a depredadores, por tanto, deben ser vigilados cuando se sale fuera" explica la investigadora Foss.

Si la pérdida de oído es permanente y total, es posible que los dueños encuentren formas para adaptarse y comunicarse con su mascota y en ese sentido, los expertos señalan que se puede recurrir al contacto visual, a las expresiones faciales y a las señales con la mano para comunicarse con sus mascotas. También es ideal usar premios, juguetes y muestras de cariño para mantener a los perros interesados en el entrenamiento. Si el perro sale de casa y queremos que regrese rápidamente, se pueden usar señales visuales como luces parpadeantes en lugar de gritarles por su nombre.

Siguiendo todas las pautas y recomendaciones de los especialistas, la pérdida auditiva en perros no debería ser un problema grave ni debería afectar la calidad de vida de la mascota, aunque es posible que, si pierde este sentido repentinamente, le cueste un poco más de trabajo adaptarse al entorno, por lo que necesitará de toda nuestra ayuda y paciencia.

(Con información de El Español)