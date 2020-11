Abandonan a perrito y dueño pide que lo adopten con emotiva carta

Por favor te pido que adoptes a este perrito y lo cuides muy bien. El dejar aquí a mi perrito me duele mucho, pero tomé la decisión de dejarlo porque mis familiares lo maltrataban, y siempre me dolía verlo en esas condiciones. Así que si lees esto y te tientas el corazón por favor adóptalo y cuida muy bien de él. Y si no, por favor deja la nota en su lugar para que otros la lean y lo adopten. Gracias