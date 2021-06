Cuando un perro no levanta las orejas, normalmente es porque aún no ha llegado el momento

De sus características físicas llaman la atención sus orejas de tamaño mediano, erectas y terminadas en punta, que le dan a este can una apariencia lobuna. Sin embargo, cuando es cachorro no las tiene así, con el paso del tiempo pueden tomar esa forma, siempre y cuando el cartílago de la oreja se desarrolle correctamente.

(Foto: Facebook)

¿A qué edad se le paran las orejas a un pastor alemán?

El pastor alemán tiene unas orejas grandes y pesadas, lo que precisa de una gran resistencia en el cartílago de su oreja para que puedan levantarse y mantenerse erguidas. Dependiendo de los genes de los parentales, algunos pueden levantar las orejas a los tres meses; mientras que otros lo hacen hasta los seis meses de vida.

Si tu pastor alemán cumple los nueve meses y no levantó una o las dos orejas no hay mucho qué hacer, porque simplemente no es un perro de raza pura y tendrás que castrarlo para no perpetuar esas mezclas genéticas de mala calidad.

(Foto: Pinterest)

NO TE PIERDAS: 7 tipos de galgos hermosos y elegantes

Recomendaciones para que tu pastor alemán levante las orejas

Deja que las orejas de tu perro se desarrollen de manera normal y de acuerdo a sus características.

No utilices calcio o suplementos vitamínicos para ayudar a tu perro a levantar las orejas.

Cuando tu cachorro cambie los dientes de leche entre los cuatro y siete meses seguramente sus orejas tenderán a debilitarse y a caer, por lo que en ese momento deberás cuidar su alimentación.

Masajea diariamente las orejas a lo largo y ancho de su superficie, eso ayudará a que la sangre circule e irrigue el cartílago.

Si tu perro levanta una oreja y otra no, puede ser porque está en muda dental y deberás darle alimento de calidad o crudo a base de carne y huesos blandos.

Si tu perro tiene más de siete meses ya deberá tener sus dos orejas levantadas, puede ser que aún estén blandas, pero con la edad y sobre todo en la pubertad sus orejas se endurecerán.

Si ya tiene más de siete meses y aun tiene una oreja caída, colócale una plantilla de apoyo o vendaje de sujeción para ayudar a fijar la posición.

(Foto: Freepik)

¿Por qué los perros no levantan las orejas?

Lo más común cuando un perro no levanta las orejas es porque aún no ha llegado el momento. Por lo tanto, hay que ser pacientes y esperar como mínimo a los seis meses de vida. También se puede dar el caso de que levante una sola oreja y la otra no, pero con el tiempo levantará ambas, así que no hay de qué preocuparse.

Factores que impiden que los perros levanten las orejas

Hay factores que pueden influir directamente en el correcto desarrollo del cartílago de la oreja del perro, impidiendo que las levante.

Una mala alimentación o una alimentación de baja calidad.

Parásitos internos o externos en el perro.

Enfermedades no diagnosticas o tratadas.

(Foto: Facebook)

Si quieres que tu pastor alemán levante las orejas correctamente y en el tiempo establecido, sácalo a tomar el sol, a realizar actividades, pues eso le ayudará a que el cartílago de sus orejas se fortalezca y alrededor de los siete meses ya tenga unas orejas con apariencia lobuna.

SIGUE LEYENDO: El "Hachiko" de Coahuila espera en la mina de Múzquiz a su dueño

(Con información de SoyUnPerro y Animalmascota)