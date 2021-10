A mujer le niegan la entrada a churrería con su perro guía

Mujer fue víctima de discriminación por parte de los empleados de una churrería , ubicada en la colonia Roma , alcaldía Cuauhtémoc, debido a que no le permitieron entrar con su perro guía , a pesar de que les dijo que era invidente .

"Ayer, mientras regresaba de comer, se me ocurrió ir a comprar a la churrería El Moro, colonia Roma. No quisieron atendernos dentro del establecimiento por estar acompañada de mi perro guía. Les expliqué que soy ciega, y la forma en que me asiste mi perro".

Y agregó: "Ante su negativa, no discutí ni me peleé, sólo me di la vuelta y puse la denuncia correspondiente en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México", escribió en su página de Facebook.

Busca que sean respetados los perros guía y las personas que los necesitan

En la misma publicación, Lucero Márquez hizo un llamado a ser más conscientes con las personas que sean asistidos por un perro guía, y aseguró que con su denuncia busca que sean respetados los perros guía y las personas que los necesitan.

"No quiero dinero ni ningún tipo de regalo por parte de este establecimiento, sólo pido respeto para mi perro guía y su servidora, así como para cada usuario de perro de asistencia que desee consumir en ese lugar y que tengan señalización en la que se permita por escrito el acceso a perros de trabajo que apoyan a personas con discapacidad", apuntó.

No pueden negar el acceso

El artículo 58 de la Ley Federal de Protección a los Derechos del Consumidor y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establecen que ningún proveedor de bienes o servicios puede negar el acceso a personas ciegas acompañadas de perros guía.

De acuerdo con cifras del INEGI, en México hay 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, de las cuales 12 millones 727 mil 653 son débiles visuales.

Los perros guía apoyan la movilidad de las personas con discapacidad visual, el 29 de abril se conmemora el Día Internacional del Perro Guía o Perro de Trabajo, por la labor que desempeñan al ser los ojos de las personas que no ven.

Ya recibió respuesta de la churrería

"Ayer por la noche, me hablaron por teléfono del corporativo de churrería El Moro. Me dijeron lo que a todo el mundo le gusta escuchar: 1000 disculpas, lo sentimos mucho, esto no debería ocurrir, los perros guía pueden entrar a todo tipo de establecimientos, le invitamos nuevamente a visitar cualquiera de nuestros restaurantes".

Pese a la disculpa, Lucero dijo que la denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, seguirá abierta hasta que se hayan generado políticas y procedimientos que aseguren trato igualitario a personas con perros de asistencia, y gente con todo tipo de discapacidad al interior del corporativo de churrería El Moro, así como en todas sus sucursales".

Luchará para que las personas ciegas sean tratadas con respeto e igualdad

Y añadió: "Yo me aseguraré de que estas políticas y capacitación adecuada, sean otorgadas a esta empresa por personas debidamente instruidas en la materia, de manera que no tengan pretexto alguno para volver a decirme que no tenían conocimiento de ciertas situaciones. Siempre apostaré por la educación y por lograr que toda persona ciega que tenga un perro guía en México, pueda entrar al lugar que le dé la gana consumir, y sea tratada con respeto e igualdad".

También aprovechó para agradecer el apoyo de todas las personas que compartieron su publicación, ya que gracias a eso tuvo respuesta rápida de los directivos de esta cadena de restaurantes.

"Quiero agradecerles enormemente, ya que cada puerta que hemos logrado abrir, es un trabajo colectivo, y requiere por mi parte mucho desgaste emocional, la solidaridad de la gente es vital para continuar avanzando con el libre acceso de perros de asistencia. Esto no se acaba hasta que se acaba. Los voy a mantener informados de absolutamente cada detalle. Gracias gente, son lo máximo", finalizó.

Hasta el momento, la publicación tiene 150 reacciones por parte de los usuarios de Facebook, 29 comentarios y ha sido compartida 168 veces.

