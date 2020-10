Conoce la leyenda de El puente del arcoíris, el cielo de las mascotas; cuando atraviesan el puente dejan atrás todo tipo de sufrimiento y vuelven a ser felices

Alguna vez te has preguntado, ¿a dónde van los perros cuando mueren? El puente del arcoíris es una hermosa leyenda que cuenta que los perros van al cielo de las mascotas, un paraíso donde los que sufrieron en vida, vuelven a ser felices.

Así que no estés triste, si tu mejor amigo de cuatro patas partió, ahora sabes que está en un mejor lugar donde casi es completamente feliz, pues extraña a alguien especial que dejó al otro lado del puente del arcoíris: sus dueños, sus familias humanas. Por eso, de pronto, mientras todos corretean y juegan, alguno se detiene y fija su mirada en el horizonte.

La leyenda de El puente del arcoíris

Cuenta la leyenda de El puente del arcoíris que cuando los ángeles de los perros u otra mascota que hayamos amado se despiden de nosotros, atraviesan este puente. Al otro lado de este, hay prados y colinas en los que los animalitos pueden correr, jugar y disfrutar de su inocencia. También hay suficiente comida y agua.

Según esta leyenda, todas las mascotas que han estado enfermas, han sido mutiladas o cruelmente lastimadas en vida, ven su salud restaurada y vuelven a ser totalmente felices cuando atraviesan El puente del arcoíris.

El puente del arcoíris de los perritos abandonados

La leyenda de El puente del arcoíris no se olvida de aquellos animales que en vida no pudieron disfrutar del amor de una persona, así que para que pueden cruzar el puente tiene que llegar una persona que haya trabajado en la tierra para ayudar a los animales abandonados, haciendo su último rescate de amor, acompañándolos para que también puedan cruzar El puente del arcoíris, y logren lo que no pudieron en vida: ser felices.

Unidos por toda la eternidad

También cuenta la leyenda que cuando a nosotros nos toque partir, humanos y animales nos reencontraremos en El puente del arcoíris y nunca jamás nos separaremos. Cuando nuestra mascota nos vea cruzar el puente sentirá gran emoción y correrá a recibirnos, será un reencuentro inolvidable y permaneceremos unidos por toda la eternidad.

De esta manera, la leyenda de El puente del arcoíris nos llena de esperanza ante la pérdida de nuestros animales amados. Nos ayuda a comprender de manera metafórica que cuando una mascota se va de este mundo, permanece en nuestro corazón, aunque ya no podamos disfrutar de ellas físicamente.

Así que no hay razón para estar tristes cuando parten nuestros perritos u otra mascota que queremos mucho, ahora sabemos que van a un mejor lugar donde el sufrimiento queda atrás cuando atraviesan El puente del arcoíris.

