Los perros adultos pueden aprender normas básicas de comportamiento si se tiene paciencia, constancia y práctica

Sin importar la raza, edad, características o habilidades innatas, cualquier perro adulto puede aprender normas básicas de comportamiento para que la convivencia sea más fácil y armónica en el hogar.

Existen muchas técnicas de aprendizaje para perros y diferentes formas de aplicación. Sin embargo, el aprendizaje del perro se basa en que asocie una conducta determinada con una consecuencia, ya sea un refuerzo o un castigo. Para lograr que un perro adulto ejecute órdenes básicas, lo mejor son los reforzamientos positivos. Si sigues estos 7 trucos indispensables para educar a un perro adulto, tendrás éxito.

Trucos indispensables para educar a un perro adulto

1. Que haga ejercicio para liberar energía

Si tu perro hace ejercicio libera energía y a la hora de poner en marcha la rutina de aprendizaje no estará nervioso o excitado. Puedes darle un paseo o jugar con él para que libere su exceso de energía. Así, lograrás que esté más atento a tus indicaciones.

2. Elige un ambiente tranquilo

El lugar ideal es donde no haya distracciones para tu perro, pueda concentrarse y aprender. Una vez que domina los comandos, puedes probar a cambiar de lugar, de forma que las distracciones vayan en aumento. De este modo lograrás generalizar el aprendizaje en todo tipo de ambientes.

3. Jerarquiza las órdenes

Empieza con órdenes sencillas y ve aumentando la dificultad solo cuando haya aprendido completamente las primeras, no agregues nuevas órdenes hasta que las primeras las tenga bien dominadas. Iniciar con lo fácil es básico para disminuir la frustración.

4. Clases cortas

El tiempo de atención en el perro es limitado, por lo que es preferible que establezcas sesiones cortas, aunque tu perro no responda de la forma deseada. Es importante que incluyas descansos y reanudes el entrenamiento en otro momento para que no pierda el interés.

5. Que las órdenes sean claras

Si quieres lograr que el aprendizaje sea más fácil y rápido de asimilar para tu perro, utiliza siempre el mismo comando, los mismos gestos, expresiones y tono de voz, para la misma conducta. Evita las órdenes confusas para que obtengas buenos resultados.

6. Las recompensas, tus aliadas

Utiliza refuerzos positivos para mantener la motivación de tu perro. Dale las recompensas después de que completa con éxito una orden. De esta forma se completa el aprendizaje asociativo con éxito. Los premios que funcionan son comida o snacks, con el tiempo podrás sustituirlos por caricias, elogios o juegos.

7. No lo castigues y tenle paciencia

Si lo castigas tendrá menos alternativas de aprendizaje porque lo obligas a realizar comportamientos que no comprende, generándole miedo y estrés. No olvides que el principio básico del entrenamiento es la paciencia. No te desesperes a la primera si no logras los resultados esperados.

Si tienes paciencia, constancia y práctica lograrás que tu perro adulto aprenda cualquier conducta que te propongas.

