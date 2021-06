Todos los perros al menos una vez en su vida han hecho alguna travesura . Algunas de ellas, seguramente nos han causado mucha gracia, pero otras no tanto, sobre todo si se trata de nuestras pertenencias favoritas .

Quienes tenemos perros sabemos que es común llevarnos sorpresas a veces buenas, a veces malas por las travesuras que hacen nuestros lomitos. Sabías que si agarran y destruyen las cosas que más nos gustan no es por venganza, sino porque es un objeto que huele más a nosotros. A continuación, te decimos cuáles son las travesuras más comunes en los perros.

(Foto: Freepik)

7 travesuras que son más comunes en los perros

1. Agarrar ropa

Los perros aman cualquier prenda que tenga el aroma de sus humanos, siendo sus favoritos los calcetines porque huelen a su persona favorita, así que si están solos en casa y están aburridos buscarán hasta encontrar un calcetín, pues así sentirán que su dueño está cerca de ellos.

2. Revolcarse en tierra o lodo

A los perros les encanta revolcarse en tierra o lodo, porque les genera un disfrute enorme, además de que los mantiene frescos, les encanta su olor y lo ven como un juego muy divertido, y sin importarles que los acaben de bañar se pueden revolcar en la tierra o lodo sin ningún problema.

(Foto: YouTube)

3. Destruir macetas

Los perros en general y los cachorros en particular parecen tener un gran amor por las plantas, por lo que las lamen, las muerden y juegan con ellas. Sienten curiosidad por ellas por su aroma, color y apariencia, a tal grado que las pueden destruir porque con su hocico quieren explorar todos los olores, destruyendo hasta las macetas.

(Foto: Twitter)

NO TE PIERDAS: Encuentran a gatito negro abandonado con el cerebro expuesto

4. Morder cosas

Los muebles, zapatos y adornos no se salvan. La mayoría terminan rotos o mordidos durante los primeros días de estancia de los cachorros, porque con la boca reconocen el mundo que les rodea. Es importante ponerle límites y darle alternativas para que pueda morder cosas sin que destroce la casa.

(Foto: Freepik)

5. Sacar la basura

A los perros les encanta olfatear los diferentes aromas que hay en la basura porque se encuentran cosas buenas para comer o divertidas para masticar, por eso cuando se encuentran con la basura la riegan por toda la casa.

(Foto: Twitter)

6. Romper revistas o papeles

Triturar el papel es una gran diversión para los perros, ya que les proporciona una salida de su energía. Algunos canes simplemente disfrutan la sensación de romper algo con el hocico, al igual que si desgarraran a su presa si estuvieran cazando en el medio silvestre.

(Foto: Freepik)

7. Subirse a los muebles

A los perros les gusta subirse a los sillones o camas porque les es agradable, además de que no les has enseñado de manera correcta a que no lo haga, y aprovecha cada vez que puede para subirse.

(Foto: Pinterest)

¿Por qué hacen travesuras los perros?

Está explorando

Se encuentra aburrido

Se siente solo

Tiene una mala educación

Es ansioso o está pasando por una etapa de ansiedad

Estas son algunas travesuras que son más comunes en los perros, algunas inocentes otras no tanto, así que la próxima vez que tu lomito haga una travesura entiende que no lo hace por hacerte enojar, a la mejor quiere llamar tu atención, o simplemente está aburrido.

TAMBIÉN LEE: Motivos por los que un perro pierde el equilibrio

(Con información de Perrhijos y DogDog)