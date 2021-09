Si buscas un lomito que requiera de mucha atención, aseo y ejercicio, a continuación, te decimos razas de perros que salen caras por sus cuidados, para que lo tomes en cuenta a la hora de elegir.

7 razas de perros que salen caras por sus cuidados

1. Lebrel afgano

Es conocido como el supermodelo del mundo canino, por ser alto, estilizado y elegante en sus movimientos, así como por su pelaje liso y suave. Por su pasado como perro pastor, se trata de un can con altas necesidades de ejercicio físico, que en caso de no cumplirse puede derivar en actitudes tímidas y nerviosas. Su mantenimiento es exigente, constante y cuidadoso.

2. Border collie

Necesita mucho ejercicio, si no tienen actividad física se vuelve infeliz y desarrolla problemas de comportamiento. Se aconseja la adopción de un border collie a familias activas, con pasión por el deporte, el adiestramiento canino o el senderismo. Además, requiere un núcleo familiar que le dedique el tiempo y la estimulación que necesita.

3. Setter irlandés

Se trata de una raza de perro que necesita mucho ejercicio para desarrollarse. Con estos perros no basta un paseo corto con correa, necesitan largos paseos y de preferencia, correr libremente. Posee un pelaje rojizo y sedoso que debe cepillarse todos los días y recortarse varias veces al año por un profesional, porque de lo contrario se enreda, mostrando un aspecto sucio.

4. Pastor belga malinois

Este perro es muy inteligente y activo, pero eso no quiere decir que no requiera mucha atención. Al contrario, necesita tareas con las que ocupe su mente, porque si no se aburre y comienza a desafiar a sus dueños. Además, desarrollan estrés y ansiedad si no cuentan con suficiente estimulación.

5. Perro de agua portugués

El pelo del perro de agua portugués no es apto para novatos, ni tampoco para impacientes, pues debido a sus características necesitará mucho tiempo de dedicación para que su pelaje esté limpio, brilloso y desenredado. Es muy inteligente y activo, por lo que necesita bastante estimulación, tanto física como mental, para que pueda desarrollar sus capacidades.

6. Bichón frisé

Destaca como animal de compañía por su carácter alegre, jovial y vivaz. Convivir con un bichón frisé es fácil, porque se trata de un perro que se adapta perfectamente a sus dueños. Por su dinamismo suele necesitar más ejercicio que otros canes de su mismo tamaño. Prestarle la atención suficiente es fundamental para conseguir que viva sano y feliz. El cuidado de su pelaje requiere tiempo y esfuerzo.

7. Caniche

El caniche es un perro con un carácter excepcional, es muy cariñoso, alegre e inteligente, que adora jugar, los planes y la compañía. Se debe prestarle atención para ofrecerle el cariño, la estimulación y la actividad que necesita diariamente, ya que no puede mantenerse quieto durante periodos prolongados. Debe ser cepillado con frecuencia.

Estas son algunas razas de perros que salen caras por sus cuidados, porque el mantenimiento que requieren es exigente, constante y cuidadoso, así que, si tienes el tiempo que requieren, y el dinero para cumplir sus necesidades básicas, son una buena opción.

