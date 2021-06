Una de las mejores actividades para mantener en forma a las mascotas es la natación , pero contrario a lo que se cree, no todos los lomitos tienen talento para ello. Conoce las 7 razas de perros que no son buenos nadadores .

Se cree que todos los canes son hábiles en el agua pero hay razas de perros que no son buenos nadadores por su complexión física

Los perros tienen un instinto de supervivencia que les hace mover las patas cuando sienten que se hunden en el agua, pero no todas las razas cuentan con la anatomía adecuada para ello.

(Foto: Pixabay)

Es común ver que algunas variedades de perros son nadadores excelentes, mientras que otros, tienen serias dificultades para mantener la cabeza fuera del agua por sus características físicas. A continuación, te explicamos a detalle cuáles son las razas de perros que no son buenos nadadores.

Razas de perros que no son buenos nadadores

El físico tiene mucho que ver con la capacidad de mantenerse a flote de algunos perros. De hecho, se ha visto que los canes con complexión robusta, cara chata y patas cortas son los que tienen más problemas para nadar, pues su peso y sus extremidades no les ayudan.

Estos son los perros que no son buenos nadadores:

1. Bull dog

Estos adorables perritos no son muy hábiles dentro del agua pues su cuerpo es demasiado ancho y sufren de problemas para mantener su cabeza fuera del agua debido a que no pueden situarse en posición completamente vertical para no tragar agua y poder flotar.

(Foto: Pexels)

Además, su cara chata les impide poder respirar bien mientras intentan nadar.

2. Salchicha

También conocidos como dachshund o teckel, estos canes tienen un cuerpo demasiado largo y poco cuello, por lo que no logran respirar correctamente mientras intentan nadar porque no pueden mantener su cabeza fuera del agua.

TAMBIÉN LEE: 5 razones por las que un perro no sube de peso

3. Terrier Escocés

Esta es otra de las razas de perros que no son buenos nadadores debido a que su pelaje es muy grueso y pesado, lo que les impide moverse con facilidad dentro del agua y mantenerse a flote para poder respirar.

(Foto: Pixabay)

Aunque les encanta el agua es importante que naden con supervisión para evitar sustos.

4. Pug

En general a los perros pug no les gusta el agua pero si a tu mascota si, debes vigilarlo muy bien cuando esté nadando, pues es común que tengan problemas.

Esta raza no está hecha para nadar distancias largas debido a las dificultades que tienen para respirar por su hocico chato y a la poca condición física que tienen. Tampoco deben nadar en aguas muy profundas.

(Foto: Pixabay)

5. Chow Chow

Estos peludos y adorables canes tampoco son buenos nadadores debido a que su abundante y pesada melena les impide tener buen movimiento cuando están en el agua, lo que aumenta el riesgo de que se ahoguen.

6. Corgi

Son adorables pero sus patas cortas y cuerpo robusto les impiden nadar con facilidad, así que no pueden mantenerse bien a flote y les cuesta mucho trabajo moverse dentro del agua, así que no deben estar nadando sin supervisión.

(Foto: Pexels)

7. Pekinés

Aunque es una pequeña raza de perro, tiene un cuerpo robusto y musculoso, lo que impide que pueda moverse bien al intentar nadar. Aunado a ello, su exceso de pelo tampoco le permite moverse ágilmente y el peso podría hundirlo.

Otras razas de perros que no son buenos nadadores son el Bull Terrier, el Boxer, el Shin Tzu y el Basset Hound, así que ten cuidado cuando practiquen actividades acuáticas.

(Foto: Pexels)

No significa que estos perros no puedan nadar nunca, simplemente debemos vigilarlos de cerca cuando lo hagan y evitar que entren a aguas muy profundas o que tengan que recorrer largas distancias.

SIGUE LEYENDO: Las razones por las que los perros miran fijamente a los humanos

(Con información de Soy un Perro y De 10)