Estos perros de talla pequeña se caracterizan por ser inteligentes, sociables, protectores y juguetones

En el mundo canino existe una gran variedad de razas con diferentes características físicas, como los perros que no crecen y no sueltan pelo, que se caracterizan por ser inteligentes, sociables, protectores y juguetones, aunque también algunos son dominantes y testarudos.

A continuación, te damos una lista de perros que no crecen mucho y, además, no sueltan casi pelo, por lo que son ideales para tener en casas con poco espacio.

7 razas de perros que no crecen y no sueltan pelo

1. Pinscher miniatura

Es una raza de perro de apariencia refinada con orejas erectas, hocico alargado, torso robusto y mirada alerta. Es muy curioso por naturaleza, hábil, excelente guardián, energético y alerta, aunque también un poco desafiante. Mide entre 25 y 28 centímetros y pesa entre 5 y 7 kilos. Se recomienda adiestrarlo desde pequeño para ayudarle a canalizar su energía.

2. Teckel miniatura

El teckel o perro salchicha es una raza de perro muy peculiar. La alargada forma de su torso es causada por una mutación genética llamada bassetismo, la cual le provoca una desproporción en el tamaño de sus extremidades. Mide un máximo de 35 centímetros. Son perros muy alegres, obstinados y testarudos.

3. Yorkshire terrier

Es uno de los perros pequeños que no crecen y no sueltan pelo, también es una de las razas más codiciadas en el mundo por su elegante y tierna apariencia. Es el resultado del cruce entre razas provenientes de Inglaterra y Escocia. Solo mide de 20 a 30 centímetros, pero es un excelente vigilante. Suelen ser traviesos, alegres, así como sobreprotectores, desafiantes y ladradores.

4. Bichón maltés

El bichón maltés pertenece a la familia de perritos Toy, tiene un largo manto suave y liso que cubre sus patas. Su carácter es afable y muy cariñoso, pero también temerario y curioso. Alcanza unos 23 centímetros y pesa 4 kilos. Es considerado un excelente perro de compañía debido a su carácter alegre, juguetón y su facilidad para socializar.

5. Shih tzu

Esta raza proveniente del Tíbet mide alrededor de 27 centímetros y pesa entre 4 y 7 kilos. Se le considera un perro cariñoso y leal, pero también puede ser un excelente perro guardián, a pesar de su tamaño, y se relaciona bien con los niños. Su pelaje puede presentarse en tonos marrones, dorados, negro y blanco.

6. Schnauzer miniatura

Este perro de origen alemán mide 30 centímetros y pesa hasta 7 kilos. Su pelaje es rígido y tupido, razón por la cual no muda con mucha facilidad. Esta raza de perro se caracteriza por ser amistosa, inteligente y protectora. Si tienen un entrenamiento adecuado, son capaces de entender muchas órdenes y trucos.

7. Chihuahua

Es una de las pocas razas de perros que no crecen que no pertenecen a la familia Toy. Son carismáticos y graciosos, pero también pueden llegar a ser temperamentales, con frecuencia intentan imponer su dominancia. Miden entre 15 y 30 centímetros y pesan entre 1.5 y 3 kilos. Los chihuahuas de pelo corto son los más conocidos. Pueden llegar a vivir hasta 20 años.

Estas son algunas razas de perros que no crecen y no sueltan pelo, ideales para espacios pequeños, así que, si estas en busca de un animal de compañía que no sea muy grande y que no suelte pelo, estos lomitos son una excelente opción.

