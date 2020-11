7 razas de perros peores para adoptar

Algunas razas tienen ciertos rasgos que los hacen más fáciles o difíciles de manejar

LÉRIDA CABELLO 18/11/2020

18/11/2020 15:18 hrs.

Algunas razas de perros tienen ciertos rasgos innatos que los hacen más fáciles o difíciles de manejar. El perro con mala conducta es visto, en gran medida, como producto de la falta de autoridad, disciplina y control de su dueño.

De ahí que existan algunas razas de perros que no son muy recomendables adoptar y tener en casa, pues en estos casos necesitan de un entrenamiento especial y mucha atención, porque de lo contrario pueden ser destructivos, desobedientes y berrinchudos, siendo un desafío para sus dueños.

Fotografía: ABC Color

Peores razas de perros para adoptar

1. Bullmastiff

Necesita entrenamiento positivo y límites firmes. No es una raza ideal para compartir con otros perros. Se caracteriza por ser independiente. Con su gran tamaño, puede abrumar fácilmente a un propietario.

Fotografía: Ladra

2. Airedale terrier

Es inteligente, independiente, y muy terco. No es bueno con otros perros o animales. Necesita mucha estimulación, tanto física como mental. Le encanta cavar, así que hay que estar al pendiente de lo que hace.

Fotografía: Gatos y Perros

3. Bulldog

Es todo un desafío en materia de entrenamiento, a pesar de ser un perro adorable y de buen carácter. Sus rasgos físicos lo hacen sensible al calor, el ejercicio y el estrés. Es propenso a una variedad de problemas de salud.

Fotografía: El Mundo del Perro

4. Husky siberiano

No son una buena opción para hogares con gatos o mascotas pequeñas. Es un perro trabajador, ideal en climas fríos y nevados. Fue criado para tirar de trineos a largas distancias, por lo que los paseos cortos no son suficientes para mantener bien atendida esta raza de perro.

Fotografía: Hogarmania

5. Dálmata

Si el dálmata se aburre puede ser muy destructivo. Esta raza fue criada para trabajar como perro guardián de carruajes, convirtiéndose en el tradicional perro de bomberos, por lo que tiene mucha capacidad para realizar ejercicio.

Fotografía: Naku

6. Pastor alemán

Necesitan bastante entrenamiento y ejercicio, de ahí que sean ideales para trabajos de perro guía, perro policía y militar, entre otros, por lo que estar en casa no es lo suyo. Tienen cierta predisposición a desarrollar algunos problemas de salud graves, como displasia de cadera.

Fotografía: Bekia Mascotas

7. Weimaraner

Puede ser difícil de domesticar y ser un peligro para los gatos y otras mascotas pequeñas. Se le conoce como el "Fantasma gris" por la costumbre que tiene de seguir de cerca a su dueño. No le gusta quedarse solo, por lo que la ansiedad por separación puede ser un gran problema.

Fotografía: Perros

Si andas en busca de un perro para adoptar, toma en cuenta estas características, pero si ya tienes alguna de estas razas en casa, no permitas que el perro "gane" en juegos competitivos, aliméntalo antes de las comidas y no dejes que duerma en la recamara o en tu cama, esto puede ayudar a que no crezcan los problemas relacionados con el dominio.

(Con información de Myanimals)