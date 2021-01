7 razas de perros más obedientes y fáciles de entrenar

Estas razas se caracterizan por ser dóciles e inteligentes; tienen la capacidad de aprender en poco tiempo

Todos los perros, independientemente de su raza, tienen la capacidad de aprender, solo necesitan que sus dueños se comprometan con su educación. Al igual que ocurre con los humanos, los canes también tienen sus particularidades al momento de asimilar nuevos conocimientos.

Hay algunas razas caninas que destacan por tener una mayor facilidad para comprender, asimilar y reproducir las órdenes de obediencia canina, así como diferentes tareas propuestas durante las sesiones de adiestramiento, por lo que suelen considerarse como más fáciles de adiestrar.

Fotografía: Experto Animal

Razas de perros más obedientes y fáciles de entrenar

1. Golden retriever

Es un perro muy inteligente, tiene excelente memoria y demuestra gran predisposición para aprender nuevas tareas, por lo que es uno de los canes más fáciles de educar. Tiene un carácter paciente, leal y sociable que lo convierte en un perro confiable y obediente. Es una raza que destaca como perro de terapia y asistencia alrededor del mundo por ser afectuoso y equilibrado.

Fotografía: Experto Animal

2. Border collie

Es considerado el perro más inteligente del mundo, según la lista elaborada por el psicólogo y profesor Stanley Coren. También se caracteriza por ser ágil, activo, intuitivo y de reflejos rápidos. Tiene la capacidad de aprender nuevas órdenes en muy poco tiempo. Al ser un perro tan inteligente y activo, necesitar ser constantemente estimulado física y cognitivamente, por lo que hay que dedicarle tiempo y dedicación para ser entrenado.

Fotografía: Gatos y Perros

3. Pastor alemán

Se trata de un perro fuerte e inteligente, con un talento especial para comunicarse de forma clara y eficaz. Cuenta con privilegiadas capacidades cognitivas y emocionales, las cuales le permiten destacarse como uno de los perros más obedientes, inteligentes y versátiles. Posee un poderoso olfato, una gran intuición y capacidad para pensar rápido y obedecer órdenes claras, siendo un excelente perro bombero, policía, de rescate y de guardia.

Fotografía: Hogarmania

NO TE PIERDAS: ¿Por qué los perros tiran su comida alrededor del plato?

4. Dóberman

Esta raza se caracteriza por ser muy inteligente, observadora y con una gran capacidad de adaptación. Este perro fuerte y enérgico, tiene la mala fama de ser agresivo debido a errores que se cometen durante su adiestramiento, pero si se educa correctamente es un can muy dócil que obedece con facilidad. Destaca por su excelente memoria y extraordinaria capacidad de retención de órdenes, resultando uno de los perros más fáciles de educar.

Fotografía: Experto Animal

5. Caniche

También es considerado uno de los perros más inteligentes, con un carácter equilibrado, tranquilo y sensible. Como no se distraen fácilmente son muy receptivos en el adiestramiento. Su temperamento dócil, juguetón y sociable también es una característica que facilita su educación, por lo que es una de las razas más recomendadas para principiantes que no tienen mucha experiencia en el adiestramiento canino.

Fotografía: Pinterest

6. Labrador retriever

Tiene una gran disponibilidad para ser adiestrados, por tal motivo, son muy solicitados para actividades de patrullaje, guía y salvamento. Es un perro curioso, buen compañero, ideal para una familia con niños porque es gentil y bondadoso. Su temperamento divertido, amigable y leal, sumado a su gran inteligencia hace que sea uno de los perros fáciles de educar y socializar.

Fotografía: Experto Animal

7. Pastor de Shetland

Es un perro de talla pequeña procedente del Reino Unido muy cariñoso y comunicativo, que recibe la educación con placer y aprende muy rápido nuevas tareas y trucos por su gran inteligencia. Sin embargo, tiene un instinto de pastoreo muy marcado, por lo que necesita ser socializado correctamente desde cachorro para relacionar de forma positiva y segura con niños y otros animales.

Fotografía: Pinterest

¿Cómo se mide la obediencia de un perro?

Para evaluar la obediencia de un perro se toman en cuenta habilidades como la resolución de problemas, el razonamiento, la utilización del lenguaje y las herramientas, así como la facilidad que tengan para aprender nuevos comportamientos y la capacidad de entender señales comunicativas humanas: indicaciones con la mirada o los dedos.

Fotografía: YouTube

Estas son algunas razas de perros más obedientes y fáciles de entrenar que se caracterizan por ser dóciles, obedientes e inteligentes, características que les ayudan para que ser adiestrados.

SIGUE LEYENDO: 5 trucos efectivos para quitar los pelos de tu perro de la ropa

(Con información de y Experto Animal y happets)