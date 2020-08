7 razas de perros más limpios que existen

No solo los gatos son higiénicos, hay al menos siete razas de perros más limpios que disfrutan de tener un pelo libre de parásitos y malos olores

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 11/08/2020

11/08/2020 18:04 hrs.

Algunas personas se preguntan si existen razas de perros más limpios que otros, pues los canes no son reconocidos por ser especialmente limpios como es el caso de los gatos. No obstante, estas mascotas saben mantener un nivel natural de limpieza y dependiendo de algunos factores, ciertas razas pueden ensuciarse menos.

La higiene de los perros depende de las rutinas que tengan y, sobre todo, del estilo de vida que exista en casa, pues no es lo mismo una mascota que salga constantemente a la calle a otra que lo haga muy poco, aunque es cierto que algunos establecen mejores hábitos de limpieza que otros.

A continuación, te diremos cuáles son las razas de perros más limpios que existen y cuál es la rutina de higiene que tienen para estar siempre impecables y sin malos olores.

Razas de perros más limpios que existen

Algunas de las razas de perros más limpias no mudan su pelaje tan seguido y otras, desarrollan rituales de limpieza después de ciertas actividades, como comer, ir al baño o acostarse en el pasto durante un paseo o salida.

La principal manera en que un perro se mantiene limpio es el acicalamiento, es decir, cuando se lamen algunas partes de su cuerpo, como las patas. El acicalamiento tiene diversas funciones, como mantener la higiene, evitar posibles infecciones, eliminar parásitos, distribuir el sebo natural del cuerpo, eliminar olores e impregnar su cuerpo de feromonas para atraer a la pareja. La saliva de los perros contiene productos químicos antibacterianos que son agentes de limpieza, así como anticuerpos del tipo inmunoglobina A y glucoproteínas que lubrican y eliminan bacterias.

TAMBIÉN LEE: ¿Por qué un perro se orina al emocionarse y cómo controlarlo?

Pero esa no es la única forma en que un perro se mantiene limpio, otros hábitos que tienen las razas más higiénicas es que se sacuden fuerte todo el cuerpo, sobre todo cuando están mojados y ruedan sobre la hierba o la alfombra para "peinarse". Algunos perros suelen frotarse contra rocas o árboles para eliminar parásitos y deshacerse del pelo y la piel muerta. Tomando esto en cuenta, el portal Mis Animales indica que las razas de perros más limpios que existen serían los siguientes:

1. Poodle

Los perritos de raza poodle son adorables y tienen un comportamiento tranquilo y juguetón, aunque también son fanáticos de la limpieza, de hecho, son ideales para personas con alergias porque por naturaleza desprenden muy poco pelo.

2. Basenji

Esta raza de perros destaca por sus hábitos de acicalamiento, les encanta estar limpios así que pasan mucho tiempo lamiendo distintas partes de su cuerpo, por lo que se considera uno de los canes más limpios que se pueda tener.

3. Chow chow

Estos perros esponjosos y adorables también son muy limpios, de hecho, casi no generan ese famoso "olor a perro" y en general, disfrutan de estar en áreas limpias, por lo que se sentirán incómodos si su espacio para dormir o comer se encuentra sucio o con malos olores. Sueltan pelo pero si se mantiene una rutina de cepillado constante, no es ningún problema para la limpieza del hogar y los sillones.

4. Xoloitzcuincle

Los perros aztecas o mexicanos son también muy aseados debido a que, en general, no tienen pelo o llegan a tener en muy pocas cantidades, por lo que no desprenden malos olores, no guardan parásitos externos tales como las pulgas y garrapatas y solo requieren la aplicación de productos que protejan su piel de los rayos del sol.

5. Chihuahua

Pocos lo saben, pero los chihuahuas o chihuahueños son una de las razas de perros más limpios que existen, esto principalmente debido a que tienen un tamaño pequeño y disfrutan de acicalarse constantemente, especialmente después de comer.

6. Boston terrier

Estos adorables perritos también forman parte de las razas de perros más limpios, ya que tienen pelo corto y casi no se les cae, además de que no acumulan malos olores y si están dentro de casa, no requieren baños tan seguidos porque les gusta mantenerse limpios, solo es importante darles una buena cepillada al menos un par de veces a la semana.

7. Chin japonés

En la lista de perros más limpios no podía faltar esta raza, ya que son animales tan higiénicos, que incluso pueden tener bolas de pelo intestinales, similares a las de los gatos, debido a que les obsesiona acicalarse para estar limpios, sin malos aromas ni pelo muerto.

Ya lo sabes, eso de que todos los lomitos son sucios es una mentira, existen razas de perros más limpios que pueden adaptarse al hogar fácilmente y que, además, llenarán tu vida de momentos divertidos.

SIGUE LEYENDO: 5 consejos para que tu perro camine sin correa junto a ti

(Con información de Mi Perro y Vix)