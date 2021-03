Hay perros que parecen no tener fin cuando se trata de comer. Siempre tienen hambre y están ansiosos porque se les ponga más alimento, o están al lado de la mesa, cuando come el resto de la familia, esperando que alguien les ofrezca un pedazo de comida.

Un perro glotón no nace, se hace, debido a que los hábitos y costumbres de los dueños de un perro influyen en el animal. Si le da de comer entre horas, más de lo que el veterinario recomienda y le da de su comida, se crean malos hábitos y un perro glotón que quiere comer todo el tiempo. Aunque también existen razas de perros que son glotones por naturaleza.

7 razas de perros más glotones

1. Golden retriever

Es el típico perro glotón que hará cualquier cosa por conseguir una golosina. Si tienes uno en casa debes tener cuidado de no sobrealimentarlo y escojas recompensas saludables a la hora de premiarlo para que no suba de peso.

2. Dachshund

Los perros salchicha se caracterizan por ser de los más glotones, por lo que necesitan paseos regulares y ejercicio diario moderado para que mantengan sus cuerpos bajos y alargados en forma, pues de lo contrario pueden tener problemas de sobrepeso.

3. Beagle

Es tal la ansiedad que tiene el beagle por la comida que si te descuidas puede acabar asaltando el bote de la basura, les encanta comer y nunca tienen suficiente, por eso es importante alimentarlo de manera saludable para que no tenga problemas de obesidad.

4. Labrador retriever

Su apetito es voraz y parece ser un perro prácticamente insaciable, por lo que es recomendable alimentarlo con pienso cuyo contenido en calorías sea reducido. Lo que nunca debes hacer es darle de lo que tu comes porque esto implica sumarle calorías que no necesita.

5. Rottweiler

Es un perro fuerte, robusto y atlético por lo mismo come mucho y tiene tendencia a engordar. Para evitar el sobrepeso en el rottweiler hay que darle las dosis adecuadas de alimentos, snacks moderados y que se ejercite para que no tenga enfermedades degenerativas.

6. Carlino

Esta raza de perro tiene tendencia a engordar, por lo que hay que cuidar su alimentación y cantidad de ejercicio diario, el cual debe ser moderado, ya que su hocico achatado y estructura robusta no les proporciona mucha resistencia y los hace susceptibles a choques térmicos.

7. Bull terrier

Son perros muy activos y de complexión fuerte que se caracterizan especialmente por ser glotones, por lo que deberás dosificar bien la cantidad de alimento que le das. También necesitará ejercicio diario y regular para no perder su forma física.

¿Cómo calmar la ansiedad de un perro por la comida?

La ansiedad por la comida puede tener importantes consecuencias, como aumento de peso, malas digestiones y vómitos, por eso es importante calmar la ansiedad que tiene por la comida algunos perros.

Asegúrate de que haga ejercicio regularmente, utiliza juguetes interactivos o llévalo de paseo para que esté ocupado y no esté pensando todo el tiempo en comer.

Sigue una rutina estricta de alimentación que sea a la misma hora y de preferencia después de su paseo diario. Se recomienda una ración diaria dividida en dos o tres tomas en lugar de una sola.

No lo molestes mientras come para que no sienta la necesidad de tragar la comida por el miedo de que se la vayas a quitar.

Si tu perro convive con otros perros y la presencia de uno de ellos hace que coma con mayor ansiedad, pon la comida en diferentes horarios o al mismo tiempo, pero en diferentes áreas.

Alimenta a tu lomito con pienso de calidad, equilibrado y adaptado a sus necesidades calóricas y nutricionales.

Estas son algunas razas de perros más glotones, si tienes uno en casa y quieres que no tenga un apetito feroz ponlo hacer actividades, juegos o paseos para que se distraiga y no esté todo el tiempo pensando en comer. ¿Tienes un perro glotón?

