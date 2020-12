Adoptar una mascota tiene muchos beneficios y si te animas por una de las razas de perros para solteros, obtendrás ventajas adicionales

11/12/2020

11/12/2020 17:51 hrs.

Existen muchas razones para adoptar un perro y si eres una persona soltera, será todavía mejor, pues los canes no solo brindan compañía, sino que te hacen sentir amado, evitan la soledad al volver a casa e incluso, mejoran tu vida social. Estas son las 7 razas de perros ideales para personas solteras.

Vivir solo tiene sus encantos, pero las personas solteras a veces necesitan compañía y una mascota es la mejor opción para cumplir ese propósito y quien sabe, un peludo incluso puede ayudar a encontrar el amor.

Compartir la vida con un amigo de cuatro patas siempre hace todo mejor, así que no te pierdas esta lista con los perros ideales para solteros y decide cuál es tu favorito dependiendo de sus características físicas y de comportamiento.

Razas de perros para solteros

Adoptar a un perro cuando eres soltero es una de las mejores decisiones que puedes tomar, pues al cuidarlo te motivarás a salir más, a hacer ejercicio todos los días y claro, a disfrutar de momentos de juegos y diversión junto a tu peludo.

Si estás pensando en tener un perro en casa pero no sabes cuál será el más ideal para ti, a continuación te presentamos las razas de perros ideales para solteros:

1. Pug

Son de tamaño pequeño, por lo que son ideales para vivir con solteros en ambientes urbanos, donde los departamentos no suelen ser muy espaciosos. Además, tienen un gran encanto e inteligencia, por lo que educarlos no será un problema.

(Foto: Pexels)

Se les considera perros equilibrados, cariñosos y alegres que se adaptan fácilmente a la vida de sus dueños, especialmente si les gusta quedarse más tiempo en casa. Ladran muy poco y son felices son paseos cortos debido a que se agotan fácilmente.

Es importante tener cuidado con su alimentación, pues tienen tendencia a aumentar de peso fácilmente.

2. Bulldog francés

Estos perros son el compañero ideal para esas tardes solitarias, pues no son demasiado dependientes y no sufren tanto si se les deja solos durante el día o si tienes que trabajar en casa y no le puedes prestar toda la atención durante tu jornada.

(Foto: Pexels)

Su pelaje es corto, por lo que no necesitará muchos cuidados especiales, basta cepillarlo un par de veces a la semana y darle sus baños quincenales. Solo requieren atención en la higiene de sus ojos y en su alimentación. Son pequeños, así que también se adaptan a los departamentos chicos.

Son leales, afectivos y no tan fanáticos de los paseos largos, por lo que serán felices con un paseo corto al día.

3. Labradoodle

Otro de los perros para solteros es esta mezcla de dos razas. Además de que son únicos en apariencia física, tienen un carácter tranquilo, paciente, sensible y amoroso. Entre sus principales ventajas destaca que casi no tiran pelo, por lo que no debes preocuparte por que te cause alergias o deje los muebles llenos de pelusa.

(Foto: Pinterest)

Si te gusta hacer ejercicio, ellos son ideales para ti, pues requieren de un par de paseos al día para descargar toda su energía. Como plus, les encanta nadar, así que no dudarán en acompañarte a actividades acuáticas el fin de semana.

4. Schnauzer

Son inconfundibles por su pelaje, pero también son una de las razas de perros ideales para solteros. Su tamaño es mediano, por lo que si no te encantan los perros muy pequeños, pero tampoco tienes tanto espacio para uno muy grande, son una buena opción para ti.

(Foto: Pexels)

Pueden ser activos, así que te motivarán a hacer más ejercicio y si te da un poco de miedo estar sola, serán los mejores guardianes, ya que suelen ladrar mucho ante los ruidos desconocidos o la presencia de personas extrañas. Requieren cepillados, baños y cortes de pelo constantes para lucir perfectos.

5. Yorkshire terrier

Estos perros pequeños son tiernos y muy cariñosos, además de que no requieren de mucho espacio, sin embargo, sí necesitan de al menos un paseo al día, aunque no tiene que ser muy largo.

(Foto: Pexels)

Lo que para nosotros son dos pasos, para ellos son casi 8, así que un paseo corto será suficiente para que descargue su energía. Además, son fáciles de cargar y solo requieren atención especial en su pelaje, especialmente cepillados constantes. Si lo deseas, puedes hacerle estilos diferentes o ponerle un moño coqueto si es hembra.

6. Border collie

Son más grandes que las opciones de perros para solteros anteriores, pero son ideales para hacerte compañía debido a que tienen un carácter dócil y obediente, además de que son sumamente inteligentes.

No son nerviosos ni agresivos, por el contrario, les encanta ser juguetones y mostrarse cariñosos en todo momento. Si quieres hacer más ejercicio o conocer personas nuevas en el parque, no dudes en adoptar un ejemplar, pues les encanta correr y dar largos paseos para explorar su entorno.

(Foto: Pexels)

En cuanto a los cuidados, se les considera como de los perros más saludables, así que bastará una alimentación balanceada, ejercicio diario y cepillados constantes a su pelaje.

7. Pastor alemán

Destacan por su gran inteligencia y por que siguen las reglas, por lo que educarlos no será un problema. Si te gustan los perros grandes y bien portados, esta raza es una gran opción, ya que son buenos guardianes y excelentes compañeros.

(Foto: Pexels)

Por su tamaño requieren de más espacio en casa y de hacer ejercicio todos los días, así que tienes que sacarlo a pasear diario o para hacerlo más divertido, pueden correr juntos por unas horas al día o hacer senderismo. Se divertirán y de paso, ambos estarán saludables y en la mejor forma.

¿Cuál de estas razas de perros para solteros es tu favorita?

(con información de Mis Animales, Mascotadictos y Mujer de 10)