Que los abuelitos tengan un perro no solo aporta beneficios a su salud , también revierte el principal mal por el que se ven aquejados: la soledad. Su compañía cargada de alegría y vitalidad los reconforta.

También los obliga a salir, a socializar, y a moverse. De hecho, se estima que los juegos con los peludos los acerca a la cantidad de ejercicio al día recomendada para ellos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ejercicio físico libera endorfinas y ello contribuye a que se sientan en paz y más felices.

Cuidar de una mascota también es una responsabilidad que los hace trascender de sus preocupaciones cotidianas y que alimenta su autoestima al tiempo que equilibra su estado de ánimo. Las razas pequeñas son las ideales como mascotas de los abuelitos, a continuación, te decimos algunas.

(Foto: Freepik)

7 razas de perros ideales para abuelitos

1. Bichón frisé

Destaca como animal de compañía por su carácter alegre, jovial y vivaz. Se trata de la raza de perro ideal para abuelitos que no hayan adoptado antes o busquen un lomito fácil de adiestrar, juguetón y divertido, pero que al mismo tiempo sea sensible, cariñoso y gentil con ellos. Al bichón frisé le encanta recibir el afecto de su familia y disfrutar de su compañía.

(Foto: YouTube)

2. Caniche toy

De los cuatro tipos de caniche que hay, el caniche toy es ideal para acompañar a los abuelitos por su buen carácter, además de que se caracterizan por ser activos, obedientes, inteligentes y muy afectuosos, lo que permite que sea una raza fácil de entrenar y educar. Aunque son activos no reclaman una intensa actividad física al día.

(Foto: Pinterest)

3. Schnauzer miniatura

Estos perros aprenden con facilidad y cuando son tratados de buena manera son muy gentiles con los suyos, por lo que son ideales para abuelitos como animal de compañía. Son muy activos, inteligentes, curiosos y leales con sus dueños. Adoran las caricias en el vientre y no exigen más cuidados que las salidas diarias, para socializar y hacer sus necesidades.

(Foto: Pinterest)

4. Bulldog francés

El temperamento del bulldog francés corresponde perfectamente al de los perros de compañía: son amigables, juguetones, muy sociables y dulces. Se puede decir que son los perros falderos perfectos, ideales para abuelitos. Son animales que necesitan mucha atención, por eso son muy recomendables para personas que viven solas y buscan compañía.

(Foto: Pinterest)

5. West Highland White terrier

Los westies son considerados los más calmados e inteligentes de los terrier. Siempre están dispuestos a jugar y no toleran largas jornadas en soledad. Por tanto, las personas con muchas horas libres como los abuelitos son ideales para ser sus dueños, ya que pueden darles mucha compañía y cariño. Son una raza que necesita hacer una actividad física moderada.

(Foto: Pinterest)

6. welsh corgi cardigan

El corgi es una raza adecuada para abuelitos que gustan de largas caminatas. Aunque no son hiperactivos, si reclaman más actividad física al día. Se caracterizan por ser muy activos, inteligentes y alertas. Poseen un carácter especial que hace que no sea muy sociable con otras mascotas y tímido con las personas que no conoce, pero en cambio, es muy fiel a sus dueños.

(Foto: Pinterest)

7. Pomerania

Es inteligente, cariñoso y noble, el animal de compañía idea para abuelitos, ya que les dará alegría y felicidad todos los días. Es un perro muy amoroso y faldero, el cual odia la soledad y la falta de atenciones. No dudan en alertar a su dueño con sus ladridos si sospechan de algo, algo importante para los abuelitos con problemas de audición.

(Foto: Pixabay)

Estas son algunas razas de perros ideales para abuelitos que los ayudarán a tener un efecto de bienestar al sentirse acompañados y queridos por un animal de compañía.

(Con información de SoyUnPerro y Experto Animal)