7 razas de perros con un peor olor corporal

El aroma corporal es completamente normal en las mascotas, pero hay razas de perros con peor olor debido a su tipo de piel y pelaje

SUSANA CARRASCO 13/08/2020

13/08/2020 13:25 hrs.

¿Sabías que hay algunas razas de perros con un peor olor corporal? Todos los canes tienen un aroma característico, lo cual es completamente normal, sin embargo, en algunos casos puede ser excesivo y hasta desagradable por distintas razones.

El "olor a perro" llega a ser más fuerte especialmente cuando el animal se moja y cuando por naturaleza, posee algunas características que facilitan que se acumule el sebo y algunas bacterias que, combinadas desprenden el mal olor.

Existen algunas razas de perros con un peor olor corporal pero no es algo malo, forma parte de su naturaleza y puede solucionarse fácilmente con los hábitos de higiene adecuados, aunque en algunos casos, también podría indicar una enfermedad, así que debes estar atento.

Razas de perros con peor olor

Todos los seres humanos desprenden un olor característico y en el caso de los perros, proviene de su piel, ya que información del portal Mascota y Salud, explica que, en su capa más externa, generan una capa de grasa que los protege de agentes externos. Pero cuando esa capa se modifica, por ejemplo al mojarse, surge el famoso "olor a perro". El mal olor también se da por alguna enfermedad de la piel, una infección en los oídos o encías. Pero hay razas de perros con peor olor por naturaleza, especialmente por su tipo de pelo, los cuales te enlistamos a continuación:

1. Shar Pei

Estos adorables perros arrugados son ideales para personas alérgicas porque tienen el pelo muy corto, no obstante, la gran cantidad de pliegues en su cuerpo puede favorecer los malos olores, porque las bacterias y hongos se acumulan rápidamente si no reciben la limpieza pertinente, ocasionando infecciones.

2. Terranova

Los perros terranova se caracterizan por su imponente tamaño y comportamiento tranquilo, pero también porque suelen tener un olor muy intenso debido a que tienen una capa de pelo densa, gruesa y con mucho sebo, que en combinación con el sudor, genera un aroma desagradable. Además, son mascotas a las que les encanta el agua, por lo que es posible que constantemente se revuelquen en zonas húmedas que intensifiquen el olor.

3. Cocker spaniel

Todo dueño de un cocker puede darse cuenta de que suelen tener un olor muy característico y al respecto, Dogchannel asegura que esto se debe principalmente a que son animales con una mayor secreción sebácea, por lo que a pesar de bañarlos constantemente, siempre van a oler y pueden ser propensos a alergias en la piel e infecciones en el oído debido a lo largo de sus orejas que impiden la correcta ventilación. Todo esto, empeora el desprendimiento de los olores desagradables.

4. Basset hound

Es una raza inconfundible gracias a que tienen un cuerpo alargado y orejas prominentes, pero debido a sus características también son propensos a los malos olores, porque tienen una capa de grasa en la piel que puede desembocar en seborrea fácilmente y causar un olor corporal desagradable, según Experto Animal.

5. San Bernardo

Son perros enormes y toscos, pero en realidad, son muy amorosos y tiernos, ideales para convivir con los niños. Pueden babear en exceso y esa saliva suele impregnarse después en su pelaje, lo que contribuye a que sean una de las razas de perros con peor olor corporal. También son propensos a los problemas de la piel y a las flatulencias, así que puede ser todo un reto mantener el hogar sin aromas cuando este peludo es parte de la familia, aunque no es imposible, pues vigilar su higiene a diario es suficiente.

6. Labrador Retriever

Son perros encantadores y muy populares, tienen un gran tamaño y destacan por su inteligencia, su carácter equilibrado y juguetón. Les encanta pasar mucho tiempo en el agua y disfrutar de momentos divertidos junto a su familia humana, pero su pelaje favorece que el sebo se acumule en la piel rápidamente y se generen malos olores, así que es indispensable bañarlo o usar champú en seco para mantenerlo limpio.

7. Pastor alemán

En la lista de los perros con peor olor corporal no podía faltar el pastor alemán, ya que tienen un pelaje corto que facilita una piel grasa y con tendencia al famosoolor a perro, porque desarrollan con facilidad seborrea. Así que vigila su higiene y asegúrate de usar los productos adecuados que no empeoren el problema de la piel grasa para seguir con los aromas desagradables.

Independientemente de si tienes una de las razas de perros con peor olor corporal o no, Muy Interesante señala que es fundamental que no descuides ningún aspecto en la higiene de tu mascota, lo que incluye los baños frecuentes con productos especializados, el cepillado de su pelaje un par de veces a la semana, el lavado de dientes y la limpieza de sus orejas y patas. Si notas infecciones en la piel, que se rasca demasiado o que el mal olor no desaparece ni con el baño, acude al veterinario.

