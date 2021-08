Existen razas de perros a las que no les gusta el agua , debido a que se les complica nadar o disfrutar de un chapuzón , debido a sus características físicas : pelaje esponjoso, cuerpo alargado, baja estatura, dificultad para respirar, patas cortas.

7 razas de perros a las que no les gusta el agua

1. Bulldog inglés

El bulldog inglés no puede nadar por sí solo debido al tipo de estructura de su cuerpo en la que destaca una cabeza grande, un torso redondo y bastante pesado y unas patas cortas, lo que provoca que tiendan a hundirse inmediatamente en el momento que entran al agua.

(Foto: Pixabay)

2. Basset hound

Debido a que es un perro de baja estatura, cuerpo largo, orejas largas y patas cortas y fuertes, esto le resulta un obstáculo para intentar flotar y moverse en el agua, siendo, por tanto, una de las razas de perros a las que no les gusta el agua.

(Foto: Pinterest)

3. Chow chow

Se caracteriza por ser corpulento, de cuerpo abultado y ancho con un pelaje muy peculiar similar al de un león salvaje. Por lo tanto, su esponjoso pelaje hace que no sea muy permeable al agua, al grado que su pelo mojado dificulta sus movimientos y tiene más riesgo de ahogarse.

(Foto: Pixabay)

4. Pug

A pesar de tener una gran fortaleza, su cuerpo no le permite ser un gran nadador, pues se cansa rápido, debido a que no puede flotar con facilidad, por lo que es una de las razas de perros a las que no les gusta el agua.

(Foto: Pixabay)

5. Dachshund

Para el perro salchicha también es difícil mantenerse a flote por su cuerpo demasiado alargado, cuello y patas cortas que no le permiten respirar correctamente cuando están intentando nadar en el agua.

(Foto: Freepik)

6. Shih tzu

Al igual que los perros salchicha, el shih tzu no puede respirar bien mientras nada, debido a que su cuello es muy corto y tiene un cuerpo débil. Además de que son perros físicamente cubiertos densamente de pelo, con una cabeza ancha y de forma redondeada.

(Foto: Pinterest)

7. Pekinés

El pekinés es un perro pequeño, moderadamente robusto, de nariz achatada y apariencia leonina, que tiene un pelaje de doble manto, por lo que este exceso de pelo no le permite moverse ágilmente, hasta el punto de que se puede hundir en el agua.

(Foto: Pinterest)

Estas son algunas razas de perros a las que no les gusta el agua, debido a que sus características físicas se los impiden, por lo que prefieren hacer otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con el agua.

(Con información de El Español y Experto Animal)