7 razas de gatos de pelo rizado y sus cuidados

Los gatos de pelo rizado son muy especiales, ya que no son tan comunes y los cuidados que requieren son sencillos

El pelo rizado en algunas razas de gatos es una particularidad que proviene de la presencia de un gen recesivo.

Te invitamos a leer los siguientes párrafos para conocer todo sobre estos mininos y si tienes la fortuna de adquirir uno como mascota, te compartimos algunos consejos sencillos para cuidar de su maravilloso pelaje. Toma nota.

Razas de gatos de pelo rizado

Los gatos de pelo rizado no son muy comunes, ya que surgieron de manera espontánea a partir de mutaciones naturales. La principal causa del aspecto de su pelaje es la presencia de un gen recesivo, lo que significa que no es fácil que nazcan gatitos de manto rizado si no crían específicamente.

Muchas razas de gatos de pelo rizado son muy antiguas mientras que otras, son de creación mucho más reciente. Estas son las razas que debes conocer:

1. Gato LaPerm

Surgió en los ochentas en Estados Unidos y se trata de un gato de pelo rizado muy tranquilo y sociable que disfruta de los mimos de su humano. Le encanta la compañía de los humanos y suelen ser de tamaño medio, con entre 3 y 6 kilos de peso.

Tienen una musculatura marcada en las patas y las delanteras son algo más grandes que las de atrás. Por su manto rizado casi no tiran pelo y son considerados hipoalergénicos.

2. Cornish rex

Se trata de un felino que surgió en los 60, en Inglaterra. Tienen un pelo rizado, corto y abundante que está bien adherido a su piel, por lo que son muy higiénicos y tampoco tiran mucho pelo.

Son juguetones y suelen tener mucha energía, así que requieren mucha atención y que sus humanos dediquen tiempo a entretenerlos.

3. Skookum

El gato skookum es de patas muy cortas y pelo rizado. Se sabe que surgieron en los 90 en Estados Unidos por el cruce de gatos munchkin y LaPerm.

Son pequeños, pesan entre 1.5 y 3 kg, aunque su cuerpo suele ser robusto y musculoso. Tienen mucha energía, aunque su carácter es dulce y cariñoso, por lo que tenerlos como mascotas nunca será aburrido.

4. Selkirk rex

En 1987, en un refugio de animales en Estados Unidos, nació una gatita de pelo rizado y bigotes muy peculiares, que tiempo después cruzaron con un gato persa. De ahí surgió el selkirk rex, un felino con un manto que presenta rizos sueltos y muy suaves.

Son tranquilos y disfrutan el tiempo en casa con sus humanos, de hecho, les encanta dormir en el regazo de su humano.

5. American wirehair

También conocido como gato americano de pelo áspero, es un felino que surgió al norte del estado de Nueva York. El primer ejemplar apareció de manera espontánea por una mutación natural.

Tienen pelo rizado, áspero y denso e incluso pueden tener bigotes rizados también. Su personalidad es tranquila y se adaptan fácilmente a su entorno. También son resistentes a las enfermedades.

6. Devon rex

Estos mininos también surgieron de manera espontánea en los 60 en Devon, Inglaterra. Su pelaje es corto, fino y terso, con rizos muy suaves y su manto suele ser de colores variados. Las orejas suelen ser grandes y abiertas, lo que llama la atención de inmediato.

Su personalidad es activa y muy social, por lo que no les gusta estar solos. Un punto importante es que son sensibles al frío, por lo que es ideal mantenerlos en lugares cálidos.

7. German rex

Son de las razas de gatos con pelo rizado más difíciles de encontrar y su origen fue una mutación espontánea.

Su tamaño es medio, tienen patas delgadas y una cabeza redonda, con mejillas bien marcadas. Su pelaje es rizado, corto y suave, con distintas variedades de colores, incluido el blanco.

¿Cómo cuidar el pelo rizado de los gatos?

Tener un gato de pelo rizado en casa es maravilloso, pero es importante darles algunos cuidados especiales, priorizando lo siguiente:

-Cepillado frecuente: Esto ayudará a eliminar los enredos y la suciedad que fácilmente pueden acumular en su pelo.

-Higiene de orejas: Algunos gatos de pelo rizado producen mucha cera, por lo que será fundamental limpiarles sus orejas constantemente.

-Protección del frío: Los gatos rizados no suelen tener un manto de cobertura, por lo que son más susceptibles a los resfriados. También pueden sudar más que otros mininos.

-Alimentación: Un pelaje hermoso en los gatos siempre requiere de una alimentación balanceada, ya que así reciben los nutrientes para la buena salud del pelo.

Los gatos de pelo rizado sin duda son muy especiales, así que bríndales todo el amor y cuidados que necesitan para estar felices y sanos. ¿Cuál es tu raza de gatos de pelo rizado favorita?

