7 maravillosas curiosidades sobre los perros pitbull

Se cree que son agresivos y peligrosos, pero lo cierto es que los perros pitbull son mascotas adorables que te robarán el corazón

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 27/07/2020

27/07/2020 13:33 hrs.

Los perros pitbull son una de las razas más populares del mundo, aunque por desgracia, tienen una mala reputación creada a partir de mitos y falsas creencias sin ningún fundamento. La realidad es que son mascotas adorables y muy amorosas y si quieres saber más, te decimos 7 maravillosas curiosidades sobre ellos que te encantarán.

Quienes tienen un perro pitbull en casa afirman que son perros hermosos, nobles y, sobre todo, muy leales, lo que los hace excelentes compañeros de aventuras, incluso para los niños.

Así que, si buscas tener a tu lado a un perro capaz de brindarte todo el amor de su corazón, esto es lo que tienes que saber acerca de los maravillosos perros pitbull. Estamos seguros de que te encantarán sus características, ¿listo? Sigue leyendo.

Curiosidades de los perros pitbull

La mayoría de las cosas que se dicen sobre los perros pitbull es que son muy agresivos, que no deberían estar en casas donde hay niños porque pueden atacar de manera inesperada. No obstante, no existe ningún fundamento en esas afirmaciones y la realidad es que estos animalitos esconden maravillosas curiosidades que te revelamos a continuación:

1. Tienen un carácter estable

La agresividad no es una característica que tengan ciertas razas de perros, pues este comportamiento surge como consecuencia de una crianza en un ambiente de maltrato. Respecto a los pitbull, algunas pruebas de temperamento realizadas por la Sociedad Americana de Evaluación del Temperamento, llegaron a la conclusión de que ante personas y circunstancias negativas o de estrés, estos perros tenían un carácter mucho más estable o tranquilo en comparación con otras razas como el beagle o el terranova.

2. Tienen una piel más sensible

Los perros pitbull suelen ser muy saludables, no obstante, tienen una piel un poco más sensible que la de otras razas, por lo que pueden desarrollar con facilidad alergias, inflamaciones y otras enfermedades si no se les dan los cuidados adecuados. Lo ideal es consultar con el veterinario cuál es el mejor champú para bañar a la mascota y si aparecen síntomas como sarpullidos y comezón excesiva, atiéndelo de inmediato.

TAMBIÉN LEE: ¿Por qué los perros nos siguen a todos lados?

3. Son muy amigables, por lo que no son buenos perros guardianes

Se cree que los perros pitbull son ideales para ser guardianes, porque son grandes y fuertes, no obstante, estos adorables canes disfrutan más de hacer amigos que enemigos y en muchos casos, ante la presencia de desconocidos pueden comportarse tranquilos y hasta algo tiernos. Así que no son rudos, pues son apegados a su familia humana y harán todo lo posible por agradarles.

4. Su mandíbula no se traba

Muchos creen que, durante una pelea, los pitbulls llegan a trabar su mandíbula, al grado de que es casi imposible logra que liberen lo que están mordiendo. Sin embargo, esto es totalmente falso, ya que, aunque tienen mandíbulas fuertes, no se ha demostrado que exista algo diferente comparado con otras razas, incluyendo la famosa idea de que se traban al morder.

5. Son perfectos perros niñera

A pesar de su terrible fama, estos perritos son magníficos para los niños, pues de acuerdo a Eduarda Piamore, técnica en psicología, educación y adiestramiento canino, detrás de ese aspecto físico tosco e intimidante del pitbull, se oculta una mascota de gran corazón e infinita paciencia con los pequeños, comparable a la de otras razas como los golden retriever o los pug. Es considerado además un perro protector, fiel y excelente compañero de juegos durante horas y horas.

6. Existen varios tipos de pitbull

Actualmente, el término pitbull se usa para referirse a distintos perros del tipo "bull", pero en realidad no es adecuado hablar de perros de raza pitbull, pues existe una gran variedad de ellos con determinadas características físicas y de comportamiento. En ese sentido, lo correcto es decir que hay tipos de perros pitbull, pero no de razas.

7. Sus huellas dactilares están en la nariz

Esta es una de las curiosidades sobre los perros pitbull más interesantes, de acuerdo a Experto Animal, ya que sin importar si son mestizos o de raza pura, estos canes tienen un diseño único en las líneas de su nariz, es decir, que en esa zona tienen sus huellas dactilares que los distinguen unos de otros, así que en cierta forma, componen su identidad.

¿Lo ves? Más allá de los mitos y las falsas creencias, lo cierto es que los perros pitbull son mascotas adorables que siempre que estén en un hogar lleno de amor, paciencia y buenos tratos, serán los más tiernos, amorosos y leales, dispuestos a dar su vida por sus humanos. Así que ámalos mucho y juntos rompamos con la mala fama de estos animalitos.