7 increíbles curiosidades sobre los perros Xoloitzcuincle

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 08/07/2020

08/07/2020 18:15 hrs.

Los perros Xoloitzcuincle son una raza canina 100% mexicana que desde épocas prehispánicas fueron fieles acompañantes del humano. Actualmente perduran como los favoritos de muchos y tiene sentido, pues además de ser perros con características físicas peculiares, también tienen una personalidad única que esconde varios secretos.

De carácter noble, este perrito fue el compañero preferido de los mexicas, aunque se sabe que solo podían tenerlos las clases altas, pues eran considerados sagrados debido a que representaban al Dios Xólotl y se creía que podían guiar a las almas de los fallecidos al Mictlán.

Ya no existen tantos ejemplares como antes, pero si te encantan estos pecualiares canes, toma nota de las increíbles curiosidades sobre este animalito que enlistamos para ti.

Curiosidades del perro Xoloitzcuincle

Desde épocas prehispánicas, estos perros se consideraron como una raza pura y sagrada, solo digna de las clases sociales. Actualmente sigue siendo amigo de los mexicanos y también una representación de las raíces de su cultura. Si quieres saber todo sobre ellos, sigue leyendo y descubre 7 maravillosas curiosidades del Xoloitzcuincle:

1. Es considerado muy antiguo

Expertos en el estudio de la raza de perros Xoloitzcuincle, como Jorge Alvarado, han llegado a la conclusión de que estos animalitos tienen más de siete mil años de antigüedad y que surgieron sin la intervención del humano. Cuenta la leyenda que el gobernante azteca Moctezuma llegó a tener cientos de estos perros, pues durante mucho tiempo solo podían poseerlos las clases altas. Conforme pasaron los años, se hizo popular entre los pueblos.

"Convivía con los antiguos mexicanos de diversas culturas como compañero incondicional de su propietario, incluso después de su muerte, pues se creía que acompañaba a sus dueños a transitar el camino hacia el Mictlán -el inframundo o sitio del eterno descanso- y servía como ofrenda funeraria para sus amos", comenta Alvarado a National Geographic.

2. Europeos pensaban que era un animal raro

Según un artículo publicado en México Primero, cuando los españoles llegaron al continente Americano y se toparon los perros Xoloitzcuincle de los mexicas, pensaron que era una especie rara de caballo enano, pero no un perro.

3. Es único en el mundo

Los perros Xoloitzcuincle se caracterizan por no tener pelo y también por perder a edades tempranas su dentadura, lo que los ha posicionado como una especie única en el mundo. Existen algunos raros ejemplares con una mutación genética que les permite tener un poco de pelaje, aunque originalmente no tienen nada de pelo en el cuerpo.

4. Son muy limpios

Gracias a que no tienen pelo, no albergan ectoparásitos ni pulgas, por lo que se consideran mascotas sumamente limpias. También son ideales para personas con alergias, asma o que no pueden estar cerca de perros u otros animales con pelaje.

5. Se les debe aplicar protector solar

En cuanto a los cuidados, deben ser los mismos que en cualquier otra raza de perros, con una alimentación balanceada, ejercicio y esquema completo de vacunación, no obstante, debido a la falta de pelo se deben tener algunas precauciones en el cuidado de su piel, pues pueden sufrir quemaduras solares fácilmente. Para prevenirlo, se le debe aplicar protector solar que el veterinario considere ideal.

6. Existen en tres tamaños diferentes

Actualmente, el Xoloitzcuincle es clasificado en tres tallas diferentes, de acuerdo a los lineamientos oficiales de la Federación Canófila Mexicana y retomados por México desconocido: la estándar -entre 45 y 60 cm-, la intermedia -entre 35 y 45 cm- y la miniatura -no más de 35 cm.

7. Casi siempre sacan la lengua

Debido a que estos perros carecen de pelo, sufren con frecuencia de una alta temperatura corporal. Por ello es que, casi siempre, tienen la lengua fuera del hocico pues eso hace que se refresquen de forma natural.

Sin duda, los perros Xoloitzcuincle son maravillosos y pueden ser una excelente opción para tener una mascota en casa única y tan fiel como cualquier otra raza de canes.

