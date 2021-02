Los gatos con ojos azules llaman la atención de cualquiera y destacan por las maravillas en su personalidad

Los ojos azules transmiten sensaciones muy particulares y cuando los vemos en un felino, pueden ser totalmente irresistibles. Si te encanta este rasgo en las mascotas, te compartimos 7 hermosas razas de gatos con ojos azules y sus características.

Hay varias razas de mininos que pueden tener esta tonalidad en la mirada y estamos seguros de que cada uno te conquistará con sus hermosas características.

(Foto: Pixabay)

Generalmente, los gatos blancos suelen tener ojos azules, no obstante, este rasgo no se limita solo a esos felinos, sino que se puede presentar en varias razas. Sabemos que los ojos de un gato siempre llaman la atención, pero cuando son de un azul profundo, es imposible no dejarse cautivar.

Razas de gatos con ojos azules

Existe una razón científica por la que los gatos pueden tener los ojos azules y es que la posibilidad de que posean este rasgo depende en gran medida de que la pigmentación no se desarrolle desde una edad temprana.

Todos los gatos nacen con los ojos azules, no obstante, conforme van creciendo, producen melanina y la tonalidad puede irse tornando verde, amarilla o gris. En algunos mininos, esta producción de melanina no ocurre, lo que hace que los ojos se queden azules y que muchas veces también tengan el pelaje blanco.

(Foto: Pixabay)

No obstante, a veces simplemente tiene que ver con la raza, pues algunas tienen más predisposición que otras a tener los ojos azules, como:

1. Siamés

Este tipo de gato no solo destaca por sus hermosos ojos azules, sino porque tiene un pelaje muy peculiar, con el rostro, las orejas, la cola y las patas en tono uniforme que suele ser color chocolate, mientras que el resto del cuerpo en un tono más claro. Esto les da mucha elegancia y los destaca de otras razas.

(Foto: Pixabay)

Tienen pelaje corto, por lo que no requieren demasiados cepillados. En cuanto a su carácter, sin duda son una gran compañía, aunque se debe tener en cuenta que son bastante independientes, pues saben lo que quieren y solo buscarán a su humano cuando tienen la necesidad o les nace hacerlo.

2. Persa

El gato persa se origina de regiones muy antiguas de Mesopotamia y actualmente es una de las razas más conocidas. Son gatos amigables y se llevan bien con otras mascotas, incluidos los perros. También se adaptan al entorno rápidamente, aunque no les gusta estar solos mucho tiempo.

(Foto: Pexels)

Son apreciados principalmente por su largo y abundante pelaje, además de por su hocico corto y redondo. Aunque pueden tener ojos en varias tonalidades, algunos ejemplares de estos felinos, especialmente los de pelo blanco, tienen hermosos ojos azules, lo que los hace aún más atractivos.

También es posible admirar que, en algunos casos, tienen ojos de distintos colores.

3. Ragdoll

El gato Ragdoll cautiva de inmediato con su mirada, pues posee ojos tan azules que parecen zafiros. Aunado a ello, los rasgos de su rostro transmiten mucha ternura, por lo que será fácil enamorarse de uno de ellos.

Su carácter es muy noble, de hecho, se consideran como uno de los gatos más cariñosos. Un rasgo interesante es que esta raza de gatos no tiene problema en salir a la calle, de hecho, suelen gustarle mucho los paseos con correa.

(Foto: Pixabay)

4. Gato del himalaya

Esta raza de gatos es básicamente un cruce entre el gato persa y el gato siamés. Los ojos azules suelen ser bastante comunes en ellos y destacan porque son de un color profundo y vivo, lo que llama la atención de inmediato.

Tienen un pelaje largo y suave que requiere de cepillados todos los días y generalmente lucen muy esponjosos.

La zona del rostro suele ser más oscura que el resto del cuerpo, con una tonalidad marrón. Su cola tupida le da mucha elegancia y lo diferencia de otras razas con características similares. En su personalidad, es bastante sociable y le encanta la compañía de humanos y otras mascotas. También disfruta los juegos y recibir mimos, correspondiendo con fuertes ronroneos.

5. Sagrado de Birmania

Este gato puede cautivar de inmediato, especialmente al encontrarse con su mirada, pues tiene ojos de un azul muy profundo.

La tonalidad de su pelaje puede ser muy variada, desde color crema con partes más oscuras o marrón, hasta gris azulado. Son felinos con mucha inteligencia y bastante tranquilos. No son agresivos y suelen llevarse bien con otras mascotas.

No les gusta estar solos, pero se adaptan a vivir en apartamentos pequeños donde puedan tener al menos un espacio que les permita tomar aire fresco. La convivencia con niños no es un problema, disfrutan los juegos y los apapachos.

6. Gato balinés

Son gatos que llaman la atención porque son muy delgados en comparación con otras razas de felinos. Sus ojos suelen ser azules, con un tono muy intenso y se combinan con el porte fino que les da su hermoso pelaje.

No tienen el pelo muy corto, pero tampoco son muy peludos, a excepción de la cola que si puede ser algo voluminosa. Son gatos cariñosos con los humanos, pero también independientes, así que les gusta tener sus propios espacios.

7. Javanés

Se trata de una raza oriental de tamaño mediano que puede tener ojos almendrados color verde intenso o muy azules.

Tienen un pelaje denso, semilargo y muy suave, más largo en la cola y en el cuello que en el resto del cuerpo. Los hay en muchos colores y patrones, aunque el más habitual es unicolor, bicolor y tabbie o naranja.

Destacan porque tienen un rostro con una forma triangular, alargada y elegante, además de orejas grandes. Son cariñosos, dóciles, comunicativos y sociables, además de que no son muy ruidosos, por lo que no maúllan en exceso. Son muy ágiles y activos, por lo que no es raro verlos haciendo acrobacias y saltando por toda la casa.

¿Cuál de estas razas de gatos con ojos azules es tu favorita?

(Con información de Echa una pata, Wamiz y Wakyma)