7 habilidades únicas de los gatos que te sorprenderán

Las habilidades de los gatos les permiten meterse en espacios muy reducidos y tener un equilibrio perfecto en superficies poco estables

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 18/12/2020

18/12/2020 18:01 hrs.

Nadie duda que los felinos son mascotas únicas que pueden hacer cosas que los perros no, pero ¿sabes cuáles son todas las habilidades de los gatos? Conocerlas te permitirá entender más a estas hermosas criaturas y por supuesto, amarlas al máximo.

Agilidad, equilibrio, ver con poca luz, son solo algunas de las capacidades que podemos distinguir de inmediato cuando tenemos un gato en casa, pero hay muchas más que seguro no conoces.

(Foto: Pexels)

Así que sigue leyendo y sorprendente con todo lo que los mininos pueden hacer gracias a sus increíbles y únicas habilidades.

Habilidades de los gatos

Si convives con un gato, probablemente ya te has dado cuenta de que no es nada parecido a un perro, su cuerpo posee habilidades admirables que lo hacen moverse de forma única y lograr maniobras sorprendentes como:

1. Flexibilidad y elasticidad

Si algo distingue a los mininos es que pueden entrar en lugares muy pequeños o dormir en posiciones que parecen un tanto incómodas. Estos efectos que dan la impresión de que su cuerpo puede volverse líquido surgen por su increíble flexibilidad y elasticidad de la estructura ósea.

De acuerdo con el portal Mis Animales, el cuerpo de un gato adulto tiene cerca de 244 huesos, casi más que 40 del esqueleto humano. Además, los discos entre sus vértebras son más espesos que los nuestros y tienen una resistente musculatura.

(Foto: Pexels)

Todo ello, favorece que hagan verdaderas acrobacias y que incluso salten distancias que superan 6 veces su longitud del cuerpo. Increíble, ¿no lo crees?

2. Equilibrio

Los gatos también tienen la facilidad de caminar por superficies muy estrechas y poco estables, sin perder un solo momento el equilibrio ni la elegancia, ¿Cómo lo hacen? Pues bien, esto se debe a que tienen pequeños canales rellenos de líquido en sus oídos y que están recubiertos con diminutos pelos.

Estas estructuras les permiten moverse con sincronía y resistencia física para mantener el equilibrio perfecto.

(Foto: tomada de la web)

TAMBIÉN LEE: 7 razas de gatos más antiguas y sus características

3. Movimientos sigilosos

Otra de las habilidades de los gatos es que pueden moverse de forma sigilosa y prácticamente silenciosa. Seguro que alguna vez tu gato se recostó junto a ti y nunca te diste cuenta de que cómo llegó hasta ahí, pues se debe a que tienen almohadillas suaves y uñas retráctiles que les permiten moverse sin hacer un solo ruido.

En el entorno salvaje, estas características permiten que los felinos puedan cazar sin que sus presas noten que los acechan.

(Foto: Pexels)

4. Visión nocturna perfecta

Los evolucionaron para ser capaces de cazar con muy poca luz, lo que los ha convertido en los dueños de la visión nocturna perfecta.

Los gatos tienen estructuras en los ojos distintas a las de los humanos, de manera que están mejor preparados para percibir movimiento en luces tenues o muy leves. No obstante, durante el día su visión no es la mejor, pues es probable que capten imágenes borrosas y muy nítidas en la noche. Aunque debemos aclarar que esto no significa que vean en total oscuridad, sino que simplemente ven mejor con poca luz.

(Foto: Notigatos)

5. Lengüita multiusos

En las habilidades de los gatos más sorprendentes, no podemos dejar de mencionar las que les otorga su peculiar y rasposa lengua. La textura tan áspera se debe a que sus papilas gustativas son distintas a las de humanos y perros y que están concentradas de manera muy específica.

Su lengua no solo les permite comer y disfrutar de varios sabores (excepto lo dulce), también les permite "cepillarse" todo el tiempo el pelaje, barriendo con las impurezas y las partículas de la piel que podrían causar malos olores. Así, se mantienen muy limpios, pero sin eliminar la capa de grasa que protege su cuerpo de infecciones.

(Foto: Pixabay)

La saliva de los gatos también evita la proliferación de microorganismos y parásitos en su pelaje, aunque lo ideal es cepillarlos frecuentemente para asegurar su buena salud.

6. Sensores en cada lado del rostro

Mucha gente cree que es buena idea cortar los bigotes de los gatos para evitar que se vayan de casa, pero hacerlo es un error, pues estos enormes pelos actúan como sensores que pueden captar hasta el más mínimo movimiento y detectan objetos que estén cerca de su cuerpo.

Otros pelos de los gatos como los situados arriba de los ojos y debajo de la barbilla también cumplen esta función, pues están repletos de nervios que le permiten al gato moverse con agilidad.

(Foto: Pexels)

7. Super olfato

No solo los perros pueden detectar olores a la perfección, los gatos también. Tienen una gran cantidad de células olfativas que les permiten detectar sin problemas cuando hay una posible presa cerca, si hay una hembra en celo, si su comida está echada a perder o si están en territorio de otro gato.

(Foto: Pexels)

Ahora que ya conoces todas las habilidades de los gatos no dejes de admirarlos y respetarlos, pues son hermosas criaturas que merecen eso y mucho más.

SIGUE LEYENDO: 5 pasos para acostumbrar a un gato al agua

(Con información de Experto Animal y Mis Animales)