7 formas de mantener activo y con energía a un perro viejito

Un perro viejito o anciano ya no se mueve como antes pero no significa que no deba seguir activo y con energía

31/08/2020

31/08/2020 17:35 hrs.

Tener un perro viejito en casa sin duda puede cambiar algunas dinámicas, pues ya no tienen la misma energía que hace unos años y es posible que requieran mayor asistencia para actividades que antes parecían sencillas. Si notas que tu mascota empieza a tener problemas para moverse, esto es lo que debes hacer para mantener activo y con energía a tu amigo de edad avanzada.

El envejecimiento en perros es un proceso completamente natural que, dependiendo de la calidad de vida que haya recibido la mascota en sus primeros años, puede causar distintos cambios, especialmente en la actividad física que realizan, pues notaremos que les cuesta más trabajo hacerlo.

Ante estas señales, es importante que hagas lo posible por seguir manteniéndolo activo y con energía y para lograrlo, te compartimos las siguientes recomendaciones, así que toma nota.

Mantener activo y con energía a un perro viejito

Por desgracia, los lomitos no viven para siempre y como dueños, debemos hacer lo posible por darles la mejor calidad de vida, incluso en sus últimos años, cuando empiezan a perder la energía y ya no logran moverse o correr durante los juegos como antes lo hacían.

Si quieres alargar su vida tanto como sea posible, es importante que procures mantenerlo activo durante su etapa mayor con los ejercicios adecuados que no lo estresen ni lo lastimen y para ello, te recomendamos lo siguiente:

1. Baños de sol

Algunos dueños de perros mayores notan que sus mascotas empiezan a desarrollar mayor preferencia por acostarse al sol y disfrutar de los rayos por unos minutos, lo que es completamente normal, pues les ayuda a fijar el calcio en los huesos, además de que los revitaliza y favorece que se sientan con más energía durante el día. Por otro lado, es probable que tu perro viejito se vuelva más sensible al frío, así que, si tu casa no es tan cálida, procura ponerle un suéter y permitirle unos minutos de sol para sentirse como nuevo.

2. Masajes

Debido a que los perros mayores ya no pueden moverse tanto como antes, es fundamental hacerles masajes como un complemento para mantener la flexibilidad y combatir los dolores en sus articulaciones, especialmente en las patitas y la zona de la cadera.

El masaje no debe ser muy fuerte, la idea es desentumecer las articulaciones y los músculos, podemos hacer movimientos circulares sin presión con las palmas de las manos o estirar y doblar suavemente sus patitas. Lo ideal es que los masajes se hagan con movimientos en el sentido de las manecillas del reloj para la zona de la cadera, mientras que para las patas y el lomo, deben ser de abajo hacia arriba. Incluso puedes usar una botellita con agua tibia para hacerlo más relajante para tu peludo.

3. Caminatas cortas y suaves

Aunque nuestro perrito ya no pueda caminar tan rápido o correr, es importante que no descuidemos los paseos, aunque debemos hacer algunas modificaciones. Lo recomendable es que sean caminatas muy leves, respetando siempre el ritmo del perro y haciendo pausas si es necesario para que recupere la energía y el aliento. No lo fuerces a caminar más o ir más rápido, ya que podría tener molestias articulares, date el tiempo de pasearlo con calma para que se relaje y disfrute del movimiento.

4. Natación e hidroterapia

Al igual que en los humanos, la natación trae muchos beneficios para la salud física de los perros, además de que les parece muy divertido, especialmente en la tercera edad que generalmente, inicia a partir de los 7 años.

Debes acostumbrarlo desde edades tempranas a estar en contacto con el agua para que, en la vejez, no sienta miedo ni se estrese. Incluso puede tener una relajante sesión de hidroterapia que, de acuerdo con Experto Animal, es perfecto para los perros con problemas musculares, lesiones, luxaciones, displasia, artritis o artrosis por la edad, pues les permite ejercitarse sin sentir dolor o cansancio excesivo.

5. Convivencia con otros perros

Una excelente manera de mantener activo y con energía a un perro viejito es dejarlo convivir con otras mascotas, preferentemente perros más jóvenes. Según el portal De10, existen muchas historias acerca de cómo los perros ancianos que ya no salían de su cama se llenaron de energía y vitalidad al jugar, convivir y comer junto a un animal más joven. Así que, si piensas adoptar otro perro, no te sientas mal, al contrario, será la clave para que tu viejito se sienta como nuevo.

6. Manejo del dolor

Los dolores en articulaciones de perros mayores pueden ser muy intensos, en algunos casos se alivian con baños de sol, hidromasaje o masajes, pero no siempre, así que, si tu mascota se queja constantemente, aúlla o simplemente no quiere moverse, lo mejor es llevarlo con el veterinario para recibir un tratamiento médico especializado que alivie el dolor de forma efectiva.

7. Cariño y muchos, muchos apapachos

Los perros viejitos no solo necesitan cuidados especiales en su alimentación y actividad física, también requieren de grandes dosis de amor. Así que no lo dejes abandonado en un rincón de la casa solo porque ya no puede salir corriendo a recibirte, ve hasta donde le guste recostarse y dale unos merecidos apapachos. Hazle saber cuánto lo amas y lo afortunado que te sientes por estar a su lado por muchos años.

¿Lo ves? No es difícil mantener activo y con energía a un perro viejito, solo debes estar muy al pendiente de su salud y darte el tiempo de brindarle los cuidados y atenciones necesarias. Recuerda que todos los años de lealtad y amor incondicional que te ha dado lo merecen, así que no lo descuides por ningún motivo.

