Como ocurre con los humanos, también en el caso de los gatos pueden presentarse una serie de efectos adversos o reacciones inesperadas que es importante conocer para saber cómo reaccionar cuando aparezcan los efectos secundarios de las vacunas en los gatos.

(Foto: Facebook)

7 efectos secundarios de las vacunas en los gatos

1. Inflamación en el punto de la inyección

Aparece un pequeño bulto doloroso en la zona donde se puso la vacuna que desaparece a las dos a cinco semanas post-vacunación. Si aplicas calor húmedo en el área y realizas masajes puedes ayudar a que la inflamación desaparezca más rápido, pero si no hay mejoría lleva a tu gato con el veterinario.

2. Fiebre

La fiebre en los gatos se da por la activación de la respuesta inmune, por lo que el día de la vacuna y un par de días posteriores, es recomendable no ejercitar mucho al michi ni agobiarlo, facilitándole un sitio cómodo y tranquilo donde pueda descansar y recuperarse de los efectos de la vacuna.

3. Fatiga y anorexia

Son una consecuencia de la fiebre y suelen desaparecer cuando ésta se quita. Lo mejor en estos casos es dejar reposar al gato y no obligarlo a comer si no quiere. Una opción es ofrecerle alimento húmedo y templado para que le sea más apetecible, pero si aún así no quiere comer nada en más de 24 horas, deberás llamar al veterinario.

(Foto: Pixabay)

NO TE PIERDAS: Detienen a perro "mensajero" que llevaba correo entre los presos

4. Vómitos y/o diarreas

Son otros de los signos relacionados con la respuesta del sistema inmune del animal y el proceso inflamatorio. Se trata de algo leve, pero también puede darse de forma aguda previo a una reacción más grave, por lo que en este caso será necesario que el especialista valore al gato.

5. Linfadenopatía regional

Se refiere a la inflamación o hinchazón de los ganglios linfáticos que son parte del sistema inmunológico y ayudan a combatir las infecciones y otras enfermedades. Se agrandan cuando el cuerpo está luchando contra una infección u otras enfermedades. Con el paso de los días, el tamaño de los ganglios linfáticos, deben volver a su tamaño.

6. Reacción de hipersensibilidad

Son reacciones exageradas del sistema inmune frente a sustancias que en condiciones normales serían inofensivas. Los síntomas asociados a este tipo de hipersensibilidad son causados por una liberación elevada de histamina, que es un medidor inflamatorio. Cuando se da este tipo de reacción hay comezón, enrojecimiento de la piel, inflamación de la cara y cuello, inflamación de las vías respiratorias que pueden llegar a obstruirse y provocar un fallo respiratorio y un colapso vascular fulminante.

(Foto: Pinterest)

7. Fibrosarcoma en el punto de la inyección

Este tumor se ha relacionado con algunos componentes de las vacunas y otros fármacos inyectables, y suele aparecer al cabo de meses o incluso años de la vacunación, siendo más probable cuando mayor es la edad del animal. Aunque es poco frecuente, es un tumor maligno muy agresivo localmente, que requiere de ser extirpado.

Estos son algunos efectos secundarios de las vacunas en los gatos. Algunos pueden ser con reacciones leves, que son las más frecuentes. Suelen aparecer a las pocas horas o a los pocos días de la vacunación, pero, así como llegan se van. Mientras que las reacciones graves pueden aparecer desde los minutos siguientes a la vacunación a las siguientes semanas. Son muy poco frecuentes y suelen tener un pronóstico de reservado o grave.

TAMBIÉN LEE: 5 remedios caseros para mejorar el mal aliento del perro

(Con información de Experto Animal)