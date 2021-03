Los gatos egipcios, también conocidos como esfinge, destacan de otras razas de gatos debido a que prácticamente no tienen pelo, pero también porque son felinos muy tiernos y cariñosos que ocultan muchos misterios que seguro te enamorarán.

Estos gatos sin pelo pueden verse un poco raros al principio y de hecho la sensación de acariciarlos es completamente distinta a cuando se acarician otros gatos.

Sin embargo, son mascotas maravillosas con una personalidad única y características físicas que los hacen destacar de otras razas, así que sigue leyendo para conocer 7 cosas que seguro no sabías acerca de los gatos egipcios.

Gatos egipcios o esfinge

Los gatos egipcios o esfinge se caracterizan por la ausencia de pelo, pero también porque tienen un cuerpo esbelto y elegante, además de una forma de ser sumamente cariñosa y leal. De hecho, son mascotas ideales para familias con niños o donde hay otros animales. Conoce todo sobre ellos:

1. Higiene

Como no tienen un pelaje abundante, se cree que no requieren de cuidados y en cierto punto es verdad, pues no necesitan que se les cepille el pelo, sin embargo, sí necesitan de una higiene especial en su piel porque es muy sensible.

Lo ideal es bañarlos una vez a la semana con un jabón especial y limpiar con regularidad sus oídos debido a que producen mucha cerilla.

2. Orejas muy grandes

Además de la ausencia de pelo, los gatos egipcios destacan porque tienen pómulos muy marcados y orejas grandes y anchas en proporción a su cabeza, que es de tamaño mediano.

Llaman la atención también por sus ojos en forma de limón y por lo general de colores hermosos como el verde, azul o amarillo.

3. Ausencia de bigotes

Los bigotes de los gatos son fundamentales porque les ayudan a tener orientación, equilibrio y precisión en sus movimientos. Sin embargo, los gatos egipcios en muchas ocasiones no poseen bigotes, aunque no es un problema para ellos, ya que son igual de rápidos y ágiles que el resto de los mininos.

4. Fina capa de pelo

A primera vista parece que el gato esfinge no tiene nada de pelo, pero la realidad es que si poseen una fina capa de pelo que apenas y se puede apreciar. Es necesario verlos muy de cerca para distinguirla.

Esta característica surgió como consecuencia de una mutación natural, por lo que no es señal de problemas de salud.

5. Dóciles y cariñosos

Pueden verse un poco imponentes, pero los gatos egipcios son felinos muy dóciles y cariñosos que pueden volverse dependientes de sus dueños con mayor facilidad que otras razas de gatos. Debido a ello, suelen buscar obtener atención y caricias constantes, incluso de personas extrañas, algo poco común en gatos.

6. Sensibles al frío y al sol

Como son gatos sin pelo o que pueden tener solo una capa muy fina, su temperatura corporal es hasta cuatro grados inferior a la de otros felinos, por lo que en invierno será fundamental darles mantas y facilitarles espacios cálidos en los que puedan descansar sin pasar frío. Incluso es recomendable ponerles suéter.

Aunque les encanta acostarse para tomar el sol, se debe tener cuidado, pues son susceptibles a sufrir quemaduras graves.



7. No aptos para alérgicos

Muchos buscan adoptar un gato esfinge porque creen que no les causará alergia debido a que no tienen pelo, sin embargo, estos felinos no son hipoalergénicos, lo que significa que no son aconsejables para personas alérgicas.

Se debe tener en cuenta que lo que causa la alergia a los gatos no es el pelo, sino las células muertas de la piel y saliva.

Ahora que ya conoces todo acerca de los gatos egipcios o esfinge, seguro que te cautivaron sus características y no es para menos, se trata de felinos con un aspecto único y una personalidad encantadora que le roba el corazón a cualquiera.

