7 cosas que haces sin saber y que acortan la vida de tu perro

Si a los perros no se les cuida correctamente, su tiempo de vida se acorta porque no se cubren sus necesidades básicas

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 27/11/2020

27/11/2020 12:15 hrs.

Seguramente hay muchas cosas que haces por rutina, sin querer, sin darte cuenta o por omisión que acortan la vida de tu perro y que no sabes.

Los perros pueden llegar a vivir hasta 15 años, si tienen una vida sana, con buena alimentación, un entorno saludable y una rutina de ejercicios, por eso si tienes una mascota o quieres tener una es muy importante que asumas la responsabilidad que esto conlleva, pues los animales tienen sus propias necesidades y si no se les cuida correctamente lo más seguro es que vivan menos años.

Fotografía: Mrperros

Cosas que haces sin saber y que acortan la vida de tu perro

1. Mala alimentación

La alimentación es básica para que tenga un desarrollo saludable. Si un perro no come un pienso de buena calidad o lleva una dieta rica en nutrientes es probable que su vida se acorte muchos años, debido a que también puede tener problemas de obesidad.

Fotografía: RedCanina

2. Darle comida que no debe comer

Muchas veces por consentirlo o para que deje de molestar, terminamos ofreciéndole lo que estamos comiendo, pero hay muchos alimentos que comemos los humanos que dañan su organismo por las sustancias o condimentos que contienen.

Fotografía: dondeir

3. No cuidar su higiene

Si crees que un baño al mes es suficiente, es un error, hay que limpiar sus ojos, orejas, dientes y genitales para ver que no tenga ningún problema de la vista, del oído, dentales o físico.

Fotografía: My Animals

4. No ejercitarlo

El ejercicio supone salud física y mental para tu perro, la falta de ejercicio puede acortar su vida hasta cinco años, porque no descarga su energía. Un perro que hace ejercicio mejora su socialización, vive una vida feliz y equilibrada.

Fotografía: Webanimales

5. No llevarlo a sus revisiones médicas

Si tienes una mascota debes llevarlo periódicamente al veterinario, porque es la mejor manera de preservar su salud. Además de cumplir con su calendario de vacunas y revisiones que son básicas para su bienestar.

Fotografía: Hogarmania

6. Sustancias tóxicas

Los productos químicos que se utilizan en los jardines o para la limpieza del hogar pueden afectar la salud de nuestras mascotas, debido a que los perros pueden ingerirlos e intoxicarse. Lo más recomendable es no dejarlos a su alcance para que no tengan la curiosidad de probarlos.

Fotografía: My Animals

7. Ambiente poco favorable

El ambiente, al igual que la alimentación, son claves para que un perro se desarrolle de manera sana. Si una mascota vive en un ambiente poco propicio, no satisfacen sus necesidades básicas y no se le brinda cariño es probable que su vida no sea muy larga porque no es feliz.

Fotografía: RedCanina

Si pones atención a estas cosas que haces y que no sabías que acortan la vida de tu perro, alargarás más su tiempo su vida.

(Con información de Myanimals)