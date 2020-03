Las altas temperaturas pueden dañar a tus perros y gatos, por ello debes seguir los consejos para proteger a tu mascota del calor

13/03/2020 13:49 hrs.

¿Sabías que a pesar del pelaje, las mascotas pueden padecer insolaciones y quemaduras solares? Por ello, los expertos recomiendan que en esta época del año en que las temperaturas aumentan, te asegures de cumplir con los 7 consejos básicos para proteger a tu mascota del calor.

Las altas temperaturas empezarán a hacerse presentes poco a poco y debes procurar realizar una serie de acciones para que tu perro o gato no padezca los efectos de la radiación solar.

¿Cómo proteger a tu mascota del calor?

A pesar de su pelaje, los perros y gatos pueden llegar a padecer insolaciones y quemaduras solares. Si la temperatura corporal aumenta demasiado, incluso pueden sufrir golpes de calor altamente peligrosos.

Por tal motivo, especialistas en salud animal involucrados en el "Primer Consenso para Promover la Nutrición y la Salud de las Mascotas en México", te aconsejan cumplir estos 7 básicos para que tu mejor amigo disfrute del clima caluroso tanto como tú.

1. Ponle crema solar para protegerlo de los rayos UV en las zonas descubiertas de pelo, por ejemplo las almohadillas de sus patas y nariz.

2. Dale agua simple regularmente para mantenerlo bien hidratado. Sobre todo si tienes un gato asegúrate de que beba agua constantemente, pues la falta de este líquido tan vital puede provocarle cálculos renales.

3. Busca la sombra. Otro consejo para proteger a tu mascota del calor es que procures que esté en lugares con sombra para evitar un golpe de calor. Algunos síntomas que te pueden indicar que hay un foco rojo a causa de las altas temperaturas son: respiración ronca, jadeos y salivación constante, encías rojas y brillantes, piel más caliente de lo normal, mareos y tropiezos.

4. Si durante los próximos puentes o vacaciones de Semana Santa salen a la playa, un baño con agua dulce servirá para eliminar los restos de sal y arena al mismo tiempo que le ayudará a proteger su piel y el pelo.

5. No lo expongas a cambios drásticos de temperatura. Especialmente los perros no poseen la capacidad de regular su temperatura a través del sudor, por tanto, se recomienda no acercarlos a ventiladores o aire acondicionado, pues esto podría ocasionar un choque térmico.

Lo más recomendable es regular la temperatura ambiental del espacio de forma indirecta.

6. Córtale el pelo. El esquilado debe llevarse a cabo si la raza de la mascota permite realizar un corte de pelo de no más de 2 a 3 centímetros.

No es recomendable rasurarlo, ya que el pelo lo protege de las quemaduras solares. Si la mascota es muy peluda, se recomienda cortar la región del vientre, de tal forma que cuando el perro tenga contacto con el piso frío logre controlar su temperatura corporal.

Debes considerar que los cachorros de piel blanca pueden requerir cuidados adicionales.

7. Precaución a la hora de pasearlos. Muchos perritos disfrutan de sus horas de paseo, pero las altas temperaturas podrían llegar a quemar sus patas (almohadillas) o su hocico. Por ello, expertos de Dog Hero recomiendan pasear cuando el sol es menos intenso, es decir, antes de las 10:00 am o después de las 17:00 horas.

Pasear a tu mascota en lugares con césped es lo mejor, porque evitará daños en sus patitas, aunque si esto no es posible, es importante medir la temperatura del asfalto con tu mano, si soportas más de 10 segundos tocando el piso podrás pasear con tu amigo.

Recuerda llevar agua fresca y limpia para mantener a tu compañero hidratado.

Con estos consejos, podrás proteger a tu mascota del calor y garantizarás que tu compañero enfrente de manera adecuada las altas temperaturas. Si detectas algún síntoma extraño, acude de inmediato con su médico veterinario.

