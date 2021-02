7 características de un perro "equilibrado"

Lograr que tu perro sea equilibrado o que tenga una salud mental adecuada, requiere de cuidados diarios y atención en un entorno saludable

Un perro "equilibrado" es aquel que sabe reaccionar de forma adecuada en las diferentes situaciones en las que se ve envuelto, ya sea con otras personas, con perros, con ruidos y con espacios desconocidos.

¿Cómo lograr tener un perro equilibrado? Lograr que tu perro sea equilibrado requiere de cuidados diarios y atención en un entorno saludable, así como de una socialización. Un perro equilibrado disfrutará de un estado emocional positivo, de bienestar físico y mental y no padecerá problemas de conducta que alteren su carácter o comportamiento.

Características de un perro equilibrado

1. Buen estado de salud

Un perro no puede ser equilibrado si no goza de un buen estado de salud, es algo fundamental para que pueda ejercitarse, relacionarse de manera adecuada con animales y personas o llevar a cabo conductas propias de su especie. Una dieta adecuada y ejercicio diario pueden ayudarlo a tener un buen estado de salud, así como llevarlo a sus revisiones médicas.

2. Es sociable

Los perros equilibrados son sociables en el sentido de que tienen curiosidad por otros animales y saben comunicarse con ellos. Por eso es fundamental que los perros socialicen desde pequeños para que sepan cómo comportarse con otros animales. También deben ser capaces de relacionarse con las personas, el entorno en el que viven y los objetos que forman parte de su vida.

3. Estable psicológicamente

Un perro equilibrado mantiene unos niveles de alteración inferiores a los de otros perros y no se sobreexcita con facilidad. Ante situaciones extremas son estables y tienen un comportamiento adecuado. Saben cuándo no enfrentarse a otros perros, aunque los otros manden señales agresivas, no tienen miedo a ruidos repentinos o situaciones nuevas.

4. Evita confrontaciones innecesarias

Los perros equilibrados y seguros de sí mismos evitan una confrontación innecesaria y responden de forma proporcional. Ante un perro agresivo no se mostrarán agresivo también, solo por supervivencia, en caso contrario lo evitarán, debido a que los caracteriza su estabilidad ante situaciones inesperadas.

5. Se puede concentrar

Los perros equilibrados pueden concentrarse en una actividad, por lo que son fáciles de adiestrar, gracias a que se puede mantener su atención fácilmente con una actividad que les ayuda a desarrollar su inteligencia. Por tal motivo, las sesiones de adiestramiento canino suelen durar entre 5 y 15 minutos, para lograr captar la atención del perro.

6. No padece problemas de conducta

Un perro que no es equilibrado tiene problemas de conducta, como pueden ser la destructividad, la ansiedad por separación o la agresividad, las cuales no siempre son consecuencia de una mala educación o manejo por parte del dueño.

7. Sabe comunicarse

Los perros equilibrados saben comunicarse con sus humanos y con otros perros. Si ha creado un vínculo con su humano el perro sabrá comunicarse de diversas maneras, así como comunicarle su estado de ánimo a otros perros.

¿Cómo lograr tener un perro equilibrado?

Conseguir que un perro sea equilibrado lleva su tiempo, por eso es importante trabajar con ellos desde que son cachorros y tomar en cuenta los factores que son fundamentales en su vida para que sea equilibrado como: el ejercicio físico, la disciplina, el cariño, la socialización y el aprendizaje.

¿Tu perro es equilibrado? Si no cumple con estas 7 características probablemente no está completamente equilibrado, así que no dejes de trabajar con él y cuidarlo para lograrlo. Recuerda que la paciencia y la tenacidad son las claves.

(Con información de MundoPerros y Experto Animal)