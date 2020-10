6 trucos para que tu perro no pida comida todo el tiempo

Termina con este comportamiento canino que con el tiempo puede llegar a ser molesto

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 19/10/2020

19/10/2020 15:10 hrs.

Los perros son expertos en llorar o poner carita triste para pedir comida y hacer que se las demos, pero este mal hábito que adquieren, con el tiempo se puede tornar molesto porque no dejan de pedir alimento aun cuando acaban de comer.

Para evitar esta situación, lo más recomendable es que lo eduques desde cachorro con órdenes básicas para que le quede claro que no debe molestar. Hazlo que entienda que tu comida no le pertenece, toma su plato y enséñale sus croquetas, otra opción es que le des un juguete para que se entretenga, así te pedirá el juguete en lugar de comida.

Fotografía: muyinteresante.es

1. El perro debe estar lejos de la mesa

Empújalo tranquilamente con tus brazos y no le prestes más atención de la necesaria, así irá entendiendo que no puede estar ahí.

2. Refuerza la norma con tu voz

Refuerza la norma con un "no" directo y tajante para hacer más efectivo el mensaje.

Fotografía: elintransigente.com

3. Cierra la puerta

Si lo anterior no funciona, saca al perro de la habitación donde estás y cierra la puerta. También puedes optar por poner una barrera como la de los bebés para que no llegue a la mesa.

4. Dale su comida antes

Si tu perro acostumbra pedirte siempre comida, dale su alimento antes. De esta forma no tendrá interés en lo que tú comes. También puedes darle su comida después.

Fotografía: perrosamigos.com

5. No le prestes más atención de la necesaria

Si mientras estás comiendo tu perro comienza a darte la pata o a querer llamar la atención, no le hagas caso, solo lo necesario para que con esto le quede claro que "no" es "no".

6. Prohibido darle comida para humanos

No le des a tu perro alimentos para humanos porque además de ser peligroso, lo estarás educando mal, así que no lo malacostumbres, sino luego no te lo podrás quitar de encima.

Fotografía: hogarmania.com

Si tienes un perro que se comporta de esta manera, tendrás que tener paciencia para que entienda que tiene sus horarios de comida y sus alimentos, que no puede estar pidiendo de comer todo el día.

Nunca le pegues o le grites si está pidiendo comida porque es un comportamiento natural en él y no es nada malo, solo algo molesto, por eso lo más recomendable es que lo eduques y respetes sus horarios de comida para que no pida cuando no le toca.

(Con información de muyinteresante)