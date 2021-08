En México no hay cifras exactas, pero datos recientes señalan que existen más de 23 millones de perros y gatos , de los cuales se estima que el 30% tiene un hogar y el 70% restante está en situación de calle .

Claudia Edwards, directora de programas de Humane Society International México (HSI/México) señaló que con la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país, ha hecho que aumenten significativamente el número de animales sin hogar, tras el abandono de sus dueños por no poder seguir cuidándolos.

Por tal motivo, México se ubica en los primeros lugares de Latinoamérica con un alto porcentaje de perros y gatos en las calles. De las casi 28 millones de mascotas que hay en nuestro país, el 5.4 millones de ellos tienen un hogar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Según los datos obtenidos en los últimos años por ambas instituciones, en nuestro país hay cerca de 20 millones de perros callejeros y más de 500 mil son abandonados cada año, debido a cuestiones económicas, por lo que desde que inició la pandemia el abandono de mascotas en México incrementó 20%.

6 razones para adoptar un animal sin hogar

1. Serás un héroe

Cientos de perritos esperan a un tutor responsable. Al brindarle mucho amor, estás "rescatando" dos vidas, la tuya y la de tu nuevo compañero. Cada vez que lo veas, te sentirás bien contigo mismo.

2. Tendrás un confidente

Podrás compartir con él todos tus secretos y actividades que realizas a lo largo del día. Seguro será el mejor compañero de aventuras.

3. Estarás activo

Tu nuevo compañero te motivará a ejercitarte. Si es un perrito, podrás salir a caminar cerca de tu hogar o correr en el parque. Si es un gato, el juego permanente con tu michi hará que te muevas por mucho tiempo.

4. Tendrás un terapeuta

Tener una mascota brinda muchos beneficios a la salud. Pueden bajar el nivel de estrés, reducir el insomnio o la ansiedad, la presión arterial y previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares.

5. Será único

Si has decidido compartir tu vida con un perro mestizo, no habrá otro como él. Este tipo de animalitos sabe de alguna manera que lo has salvado de seguir sufriendo en las calles o de estar en un albergue y sus encantos te enamorarán, serán auténticos y únicos.

6. Ayudas a reducir el número de animales callejeros

Te será gratificante adoptar a un animalito que está en espera de cariño y amor. Al ayudar a uno, permites que cientos de ellos tenga una nueva oportunidad de sufrir menos y de encontrar un hogar.

De acuerdo con la doctora Edwards, estas son las 6 razones para adoptar un animal sin hogar, que además de sentirte bien contigo mismo, te permitirá darle una segunda oportunidad a un perro o un gato, que te lo agradecerán de por vida, brindándote todo su amor y fidelidad al 100%.

"Si ya compartes tu vida con un amigo de cuatro patas o estás por hacerlo, recuerda que deberás brindarle todo lo necesario para darle una excelente calidad de vida por lo menos durante 15 años. Acudir con un especialista en salud veterinaria te ayudará a darle lo que él necesita para estar saludable con su nueva familia", concluyó la doctora Claudia Edwards.

(Con información de Humane Society International México)