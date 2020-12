6 principales diferencias entre un gato albino y uno blanco

La principal diferencia entre ambos es que los gatos albinos no producen melanina debido a un defecto genético, por lo que necesitan de cuidados especiales

LÉRIDA CABELLO 04/12/2020

04/12/2020 17:07 hrs.

Existe una tendencia a confundir los gatos albinos con los gatos blancos, pues a simple vista parecen iguales, pero no lo son en cuanto a sus características se refiere.

Para empezar, debes saber que todos los gatos albinos son blancos pero no todos los gatos blancos son albinos. El color de su pelaje no determina la única diferencia entre ambos, sino un defecto genético que a los gatos albinos no les permite producir melanina (sustancia que tiñe). A continuación, te decimos algunas características que te ayudarán a diferenciar un gato albino de un gato blanco.

Fotografía: Gato Exótico

Principales diferencias entre un gato albino y uno blanco

1. Ausencia total de otros colores o manchas

El rasgo principal de los gatos albinos, a diferencia de los gatos blancos, es que cuenta con un pelaje 100% blanco. Nunca verás una mancha de otro color, como en el caso de los gatos blancos.

Fotografía: Noti Gatos

2. Ojos bicolor o azules

Los ojos de un gato albino siempre son de dos colores o únicamente azules. Mientras que los ojos del gato blanco pueden ser: azules (aquí hay que tener cuidado de no confundirlo con un gato albino), amarillos, verdes o pardos. No pueden tener uno de cada color porque entonces sería albino.

Fotografía: Supercurioso

3. Párpados sin pigmentación

Los párpados de los gatos albinos siempre serán del mismo tono que la piel.

Fotografía: Okdiario

4. Piel de diferente color

La piel de los gatos albinos siempre tiene un tono rosáceo debido a su falta de melanina y no tienen las típicas manchas de nacimiento ni ningún tipo de lunar, mientras que los gatos blancos se caracterizan por tener la piel más grisácea.

Fotografía: Petclic

5. Nariz, orejas, almohadillas y labios rosas

Al igual que el resto del cuerpo, los gatos albinos tienen la nariz, las orejas, las almohadillas y los labios con un tono rosáceo, porque en estas zonas también carecen de pigmentación.

Fotografía: La voz del muro

6. Poca o nula tolerancia a la luz solar

Los gatos albinos se caracterizan por tener una insensibilidad a la luz del sol, también por su falta de melanina. Por tal motivo, necesitan de cuidados especiales.

Fotografía: Animal Rest

La importancia de saber diferenciar entre un gato albino y un gato blanco, radica en que el gato albino necesita cuidados especiales en cuanto a su piel y ojos, hay que mantenerlos alejados del sol, ya que también son susceptibles a desarrollar cáncer de piel.

(Con información de Mascota Amiga y muy Interesante)