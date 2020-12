5 trucos para evitar que tu gato ataque el árbol de Navidad

En esta temporada, son comunes los accidentes causados por un gato que ataca el árbol de Navidad, sin embargo, no es imposible de prevenir

SUSANA CARRASCO

01/12/2020 15:23 hrs.

La temporada navideña ya está aquí y a estas alturas, es probable que ya hayas decorado tu hogar con una gran variedad de adornos. Sin embargo, cuando hay un felino en casa es importante que procures tomar en cuenta algunos trucos para evitar que tu gato ataque el árbol de Navidad, pues le resulta un objeto sumamente atractivo.

Los gatos son curiosos por naturaleza y más allá de que puedan tirar tu árbol de Navidad, existen muchos otros peligros al permitir que se acerquen a este adorno de la temporada, ya que podrían tragarse las puntas y sufrir un bloqueo intestinal o ingerir resina, que es altamente tóxica para los mininos.

(Foto: Pxhere)

Por ello, aquí te decimos los pasos que debes seguir para proteger tu árbol de Navidad y también a tu curioso felino. Toma nota.

Trucos para evitar que el gato ataque el árbol de Navidad

El árbol de Navidad de inmediato llama la atención de los gatos, pues hay adornos colgantes y brillantes, luces y, por supuesto, un sinfín de ramas listas para que puedan treparse. Por otro lado, es un objeto que no estaba antes, por lo que intentará invadirlo para marcarlo como suyo.

(Foto: Pxfuel)

Sino ponemos atención, es probable que el árbol termine en el suelo más rápido de lo que pensamos y peor aún, que pongamos en peligro la vida y la salud de nuestra mascota. ¿Cómo evitarlo? Los siguientes consejos pueden ayudar:

1. Elige el lugar ideal

Para evitar que tu gato ataque el árbol de Navidad, es importante que coloques el adorno en una habitación de la casa a la que la mascota no tenga acceso o que por lo menos se pueda cerrar.

También debemos procurar colocar el árbol en un lugar alejado de otros muebles con los que el gato pueda trepar con más facilidad. Lo ideal es ponerlo en una esquina.

2. Fija bien el árbol

Aunque elijas el mejor lugar para mantener al gato alejado del árbol de Navidad, no servirá de mucho si no aseguras bien la base para evitar accidentes, principalmente que el felino lo tire. Lo ideal es que uses cables u otros accesorios para anclar bien el árbol a una pared, al techo o al suelo.

(Foto: Pixabay)

Otro truco que puede funcionar es elegir una base que sea pesada, esto impedirá que se caiga en caso de que el minino trepe hasta la copa.

3. Elige con cautela los adornos

Mantener a salvo a tu gato y a tus adornos navideños requiere de algunos sacrificios, así que es importante que evites la decoración muy llamativa en tu árbol de Navidad.

Los objetos brillantes y colgantes son irresistibles para los mininos, así que elige decoraciones más discretas y de preferencia, que no se rompan, como las de madera. Si pones esferas, procura ponerlas en la parte más alta del árbol para que sea menos accesible al gato.

(Foto: Pixabay)

En el caso de las luces, se recomienda optar por las que son permanentes en lugar de las intermitentes, así como procurar apagarlas en la noche o cuando no hay nadie en casa. Así se reducirá el interés del gato.

4. Usa repelentes

Si a pesar de esto tu gato mantiene el interés por acercarse al árbol de Navidad, otra opción son los repelentes naturales cítricos, ya que los felinos detestan este aroma. Rocía las ramas con un producto amargo, puede ser un espray hecho de citronela en aceite con un poco de agua. También puedes poner unas cáscaras de naranja sobre las ramas.

(Foto: Pxfuel)

5. Esconde los cables

Lo ideal es que también rocíes un poco de repelente natural cítrico sobre los cables antes de colocarlos y que procures ponerlos lo más cerca del tronco posible, de manera que no queden colgando y llamen la atención del minino.

Los cables que van del árbol al enchufe deben protegerse con una funda de plástico para evitar que la mascota intente mordisquear.

(Foto: Piqsels)

También funciona tapar los cables y el pie del árbol con papel aluminio, ya que a los gatos les da dentera (sensación desagradable en los dientes y encías) por el sonido del papel con sus colmillos y sus garras, así que no querrán acercarse a morder o arañar las zonas cubiertas con este material.

Otras recomendaciones

Recuerda que, con estas medidas, no solo evitas que tu gato ataque el árbol de Navidad y lo tiré, también impides que se haga daño mordiendo cables y adornos o mordisqueando partes del árbol que pueden ser tóxicas.

(Foto: Piqsels)

En estas fechas, procura mantener a tu felino entretenido con juegos interactivos varias veces al día para disminuir su interés por el árbol navideño. Intenta también colocar un rascador donde el gato pueda saltar y trepar a su antojo.

Pero, sobre todo, no bajes la guardia, recuerda que el árbol de Navidad despierta de inmediato la atención de los michis, así que siempre vigila lo que hace y nunca lo dejes solo con este adorno.

(Con información de Fundación Affinity, National Geographic y Hogarmania)