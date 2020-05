5 tips para sobrellevar la pérdida de una mascota

Muchas personas no entienden el hecho de que haya quien sufre por la muerte de un animal

ADRIÁN AGUIRRE 06/05/2020

06/05/2020 14:37 hrs.

Nos aman en las buenas y en las malas, nos animan, nos hacen reír y se quedan a nuestro lado sin importar la circunstancia. Perder a una mascota puede ser tan traumático como perder a un miembro de nuestra familia y nadie está realmente preparado para el fallecimiento de su mejor amigo de cuatro patas.

"Las mascotas nos brindan tanto amor que la pérdida es casi más de lo que experimentaríamos al perder a un ser querido humano", dice la doctora Kristine Kevorkian.

Y es que hay quienes celebran sus cumpleaños, confían en ellos y llevan sus fotos en sus carteras.

Los amamos tanto que cuando Cronos, el dios del tiempo, dice que el de nuestras mascotas ha expirado, no es inusual sentirnos abrumados por el dolor de la pérdida.

The Human Society of the United States señala que el proceso de duelo es diferente en cada persona y que puede durar días para unas personas y años para otras.

"El proceso generalmente comienza con la negación. Algunos sienten enojo, que puede estar dirigido a cualquier persona involucrada con la mascota, incluidos familiares, amigos y veterinarios. También pueden sentir culpa por lo que hicieron o no hicieron y después de esto, experimentar verdadera tristeza o dolor", explica dicha sociedad.

5 tips para sobrellevar la muerte de una mascota:

Es un momento difícil, lo sabemos, y no te estamos pidiendo que olvides a tu mascota porque seguramente te dio muchos momentos de felicidad y compañía cuando lo necesitabas.

Aquí te dejamos 5 tips para ayudarte a que lleves de una forma más sana este momento de tristeza:

1) Date tiempo para llorar: No te preocupes si te sientes muy triste. Es normal. Pasaste muchos años con ella y es lógico lo que sientes.

"Nadie más puede decirte cuándo es el momento de seguir adelante o superarlo. El proceso de duelo no puede ser forzado o apresurado. No hay un horario establecido para el duelo", dice el psicólogo Frank J. Sileo.

2) Háblalo: Desahogarte con una persona de confianza puede ayudarte mucho. No evites esconder tus sentimientos ni los escondas.

"Enfrenta tu pena. Cuando lo negamos, solo retrasamos el proceso de duelo. Llora, grita, golpea una almohada o habla con alguien", aconseja Sileo.

3) Obtén el soporte emocional adecuado: A veces el que te digan que no tuviste la culpa y que no pudiste haber hecho nada no ayuda para nada. Muchas personas tratarán de minimizarlo con frases como "era solo un gato", "era solo un perro". Existe gente que no entiende el vínculo de un dueño con su mascota y sin alguien que te dé ese apoyo, el duelo será mucho más difícil.

Te duele... ¿a quién puedes recurrir?

"Consulta con el hospital de animales local, veterinario o escuela de medicina veterinaria para un grupo de apoyo para mascotas o línea directa", recomienda Sileo.

4) No dejes que te afecte lo que te digan: Quienes no hayan tenido una mascota o nunca hayan pasado por una situación así no te entenderán. No te enojes con ellos y piensa que no eres el único que ha perdido a un animal de compañía. Existirán personas más empáticas que te escucharán si necesitas hablar.

5) Prepara un memorial para tu mascota: ¿Por qué no? Cuando te sientas listo/a, pon las fotos más bonitas que tengas con tu mascota en un lugar de tu casa y dile las cosas que quieras decirle. Sí, puede ser difícil verlo por los sentimientos que te llegarán, pero así no lo olvidarás, podrás desahogarte cuando lo necesites y recordar los momentos felices que tuviste con ellos

Con información de muyinteresante.es, everydayhealth, humanesociety.org