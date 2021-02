5 tipos de bostezos en perros y su significado

Los humanos asociamos el bostezo al cansancio o al aburrimiento, pero en el lenguaje canino puede tener significados muy diferentes

Los humanos asociamos el bostezo al cansancio o al aburrimiento, pero en el lenguaje canino un bostezo puede tener significados muy diferentes, pueden ser indicativo de que el perro se siente en peligro, estresado, aburrido o contento.

El bostezo en perros no es una señal que signifique una sola cosa, tiene varios significados, dependiendo siempre de la situación en la que la realice y su frecuencia. A continuación, te presentamos el significado real de sus bostezos para que los identifiques cuando tu perro lo haga.

Fotografía: Mis Animales

Tipos de bostezos en perros

1. Bostezo por respeto o ansiedad

Con este tipo de bostezo el perro intenta transmitir al bostezar que no hay peligro, que el no quiere atacar. Es una forma de transmitir seguridad, pero con peligro. Indica que no va a morder, pero está en un estado incómodo, nervioso o estresado. Si repite el bostezo varias veces, significa que su nivel de estrés va en aumento.

2. Bostezo por imitación

Los perros bostezan porque nos ven a nosotros bostezar. Según un estudio realizado por la Universidad de Tokio, puede suceder que los perros imiten nuestro bostezo cuando lo hacemos nosotros por una cuestión de empatía, como si se contagiara. El estudio también afirma que el bostezo está relacionado con el vínculo afectivo entre perro y dueño, por lo que no suelen imitar a desconocidos.

NO TE PIERDAS: 5 consejos para ayudar a un gato triste

3. Bostezo por cansancio o aburrimiento

Este es el más común. Los perros al igual que los humanos también bostezan cuando tienen sueño. Si tu perro bosteza al anochecer o cuando se despierta de una siesta, no es porque esté estresado, sino porque está perezoso, tranquilo, por lo que no es de extrañar que bostece de vez en cuando.

Fotografía: Mundo Perros

4. Bostezo de alegría

Los perros suelen bostezar cuando anticipan situaciones alegres y agradables. Este tipo de bostezo lo utilizan como mecanismo de relajación, para no entusiasmarse demasiado. Cuando salen a pasear o a jugar, pueden bostezar no porque estén cansados, sino para expresar que están alegres y cómodos con la situación.

5. Bostezo natural

Este tipo de bostezo el perro lo utiliza para oxigenar más sus pulmones, acelerar su sistema cardiovascular y enviar más sangre oxigenada al cerebro. Es una forma natural antiestrés que utiliza el cerebro del perro, la cual es una señal que podemos interpretar de diferente forma en función de dónde, cómo y en qué situación se encuentra el perro cuando bosteza.

Fotografía: Super Cachorros

¿Cómo saber de qué tipo de bostezo se trata?

Para saber de qué tipo de bostezo se trata, hay que valorar la situación en la que se encuentra el perro cuando lo esté haciendo, pues el bostezo no es una señal que signifique una sola cosa, tiene varios significados, dependiendo siempre de la situación en la que la realice y su frecuencia.

Fotografía: Pinterest

Beneficios del bostezo en perros

Les ayuda a liberar estrés y una carga de energía excesiva.

Oxigena los pulmones y también su cerebro, algo positivo para las células de su organismo.

Aumenta su frecuencia cardiaca, favoreciendo la irrigación de la sangre al cerebro.

Fotografía: Vida con Mascotas

Cuando veas a tu perro bostezar trata de identificar el tipo de bostezo para saber cómo se encuentra con las diferentes situaciones a las que se enfrenta diariamente, de esta manera podrás entender mejor su lenguaje canino.

TAMBIÉN LEE: Gatito hace "truco de magia" con una moneda y se hace viral

(Con información de SoyUnPerro y wakyma)