5 síntomas en un perro con problemas del corazón

Los perros desarrollan enfermedades cardíacas similares a las de los humanos

LÉRIDA CABELLO 22/10/2020

22/10/2020 11:00 hrs.

Si observas que tu perro está cansado, tose o respira con dificultad pueden ser los primeros síntomas de que padece algún problema en el corazón.

Los perros pueden desarrollar enfermedades cardíacas de manera similar a los humanos. Existen factores genéticos que predisponen a algunas razas, la edad, los hábitos de vida, el sobrepeso o la alimentación juegan un papel fundamental a la hora de desarrollar una enfermedad del corazón.

Fotografía: youtube

Síntomas en un perro con problemas del corazón

1. Fatiga y debilidad

Se cansa mucho haciendo ejercicio, paseando o jugando. La debilidad y malestar puede hacer que el perro lleve una vida sedentaria y negarse a hacer ejercicio e incluso sufrir desmayos, vómitos y golpes de calor.

2. Problemas respiratorios

El perro presenta respiración acelerada, dificultades para respirar, tos, jadeo frecuente o sufrir un soplo en el corazón.

3. Arritmias

La irregularidad en los patrones de latidos del corazón, más lentos o acelerados, es señal de enfermedad cardíaca.

4. Modificación del color de las encías

Cuando las encías adquieren una tonalidad grisácea-azulada es una señal de que el perro probablemente tenga insuficiencia cardíaca.

5. Desmayos frecuentes

Que la sangre no se propague con la efectividad con la que debería, provoca que el riego sanguíneo no llegue al cerebro del perro y, por lo tanto, que sufra desmayos.

Fotografía: hogarmanía

¿Qué es la insuficiencia cardíaca en perros?

Es cuando un órgano no cumple sus funciones para el desarrollo correcto del organismo. En el caso de la insuficiencia cardíaca en perros, es el corazón el que no puede llevar a cabo su labor por completo, es decir, no es capaz de repartir la cantidad necesaria de sangre a todo el cuerpo del perro.

Esto provoca que grandes cantidades de sangre se queden concentradas en el organismo del perro. Si la insuficiencia cardíaca es en la parte derecha del corazón, se almacenará en el abdomen, y si es en la parte izquierda, se quedará en los pulmones. En ambos casos, dicha concentración sanguínea es peligrosa, porque hay un riesgo mayor de que en esas zonas haya hemorragias.

Fotografía: expertoanimal

Si detectan los problemas del corazón a tiempo, tienen solución

Si sospechas que tu perro tiene insuficiencia cardíaca, llévalo al veterinario para que le realicen las pruebas necesarias: análisis de sangre, rayos X en el tórax, medición de la presión arterial o un ecocardiograma y pueda determinar o descartar si tu perro tiene algún problema relacionado con el corazón.

La mayoría de los perros que tienen insuficiencia cardíaca son medicados de por vida cuando sufren una patología de este tipo, con sus revisiones periódicas correspondientes pueden llevar una vida normal.

Ahora ya sabes que los problemas en el corazón también pueden afectar a tu mascota. La insuficiencia cardíaca en perros es muy parecida a la que sufrimos los humanos, es una patología muy común que puede provenir de diversas causas y puede manifestarse de distintas formas, así que si notas algunos de los síntomas antes mencionados lleva a tu perro con el veterinario.

(Con información de hogarmanía y blog.mascotaysalud)