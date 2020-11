5 señales que indicarían que debes llevar a un gato al veterinario

Las señales de que debes llevar a tu gato al veterinario no siempre son tan claras, ya que los felinos suelen ocultar sus malestares

18/11/2020

18/11/2020

Saber cuándo es momento de llevar a un gato al veterinario no es tan sencillo como parece, ya que las señales de que tiene algún malestar no siempre son tan claras. Por ello, aquí te decimos cuáles son las señales que lo indicarían y que no debes pasar por alto para garantizar el bienestar de tu felino.

Si has notado que tu gato actúa un tanto diferente de lo normal pero no estás seguro de si tiene que ver con un malestar, esta información te interesa.

Como todos los seres vivos, los gatos pueden enfermarse, pero como no pueden hablar y a veces suelen alejarse, no siempre es posible detectar cuando está sufriendo algún malestar. Así que toma nota de las señales que indicarían que debes llevar a tu gato al veterinario.

¿Cuándo llevar a un gato al veterinario?

Llevar a tu gato al veterinario de forma regular, aún cuando no tiene ningún malestar, es lo más importante para mantener su salud, lo que incluye la aplicación de vacunas y la desparasitación. Pero si sospechas que algo va mal, no dudes en llevarlo de inmediato, especialmente ante las siguientes señales:

1. Bolas de pelo

De acuerdo con información de la revista Reader 's Digest, retomada por El Confidencial, notar que un gato escupe bolas de pelo constantemente es uno de los comportamientos más comunes, pero no debemos dejarlo pasar.

Esto podría indicar que consume mucho pelo debido a alguna alergia que lo hace lamerse en exceso, o que tiene un problema gastrointestinal, por lo que será necesario que el experto revise su dieta y otros factores que alteran su sistema digestivo.

2. Tos constante

Los ataques de tos en los gatos ocurren con más frecuencia de la que se cree y se debe principalmente a enfermedades de las vías respiratorias, como el asma. Cabe destacar que la tos felina no es igual que la humana, en las mascotas parece que van a vomitar, pero al final no lo hacen, así que debemos estar atentos.

3. Menos movimiento

Otra de las señales de que debemos llevar a un gato al veterinario tiene que ver con la disminución del movimiento, algo que es común en felinos mayores debido al dolor de huesos y articulaciones.

Así que, si de pronto tu gato deja de saltar de un lugar a otro o de trepar por los muebles, podría indicar dolencias en su sistema locomotor. De hecho, un estudio en 100 gatos domésticos mayores de seis años determinó que hasta el 61% padece osteoartritis.

Toma en cuenta que muchas veces los gatos intentan ocultar el dolor y hacer como que no pasa nada, por lo que debes observar muy bien.

4. Cambios en el peso

Notar que el gato tiene un brusco aumento de peso o reducción, es señal evidente de un problema de salud adyacente. En este caso, solo el veterinario puede indicar cuáles son las causas, muchas veces relacionadas con enfermedades o trastornos alimenticios.

No es normal que con la edad el gato pierda peso o gane demasiado, así que debemos estar atentos.

5. Aumento en el consumo de agua

Los gatos toman agua constantemente, eso es normal, pero si de pronto notas que toma mucha más agua de lo normal y también aumenta la frecuencia en la que orina, puede ser otra señal de que necesitas llevarlo al veterinario, pues indicaría una infección urinaria o en casos más graves, complicaciones renales.

Mantente al pendiente del comportamiento de tu felino y si notas cualquiera de estos comportamientos, así como cambios en su pelaje o dentadura, no dudes en llevarlo a recibir atención. Recuerda que las señales de que tienes que llevar a un gato al veterinario no siempre son tan evidentes.

