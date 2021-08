5 razones por las que no deberías comprar perros en tiendas

Tener un perro en casa sin duda es una de las experiencias más maravillosas que se pueden tener, pues traen alegría y diversión al hogar. No obstante, existen algunas razones por las que no deberías comprar perros en tiendas y a continuación te contamos todo al respecto.

Comprar perros en tiendas favorece la actividad de criaderos donde los cachorros están en malas condiciones y no aprenden habilidades básicas caninas

Los amantes de las mascotas saben que en tiendas es común que los animales vengan de criaderos en malas condiciones y con instalaciones no reguladas.

(Foto: Pexels)

Por ello, las mascotas que salen de estos lugares suelen desarrollar distintos problemas cuando se convierten en adultos, desde complicaciones de salud, hasta problemas de conducta y para socializar con su entorno.

¿Por qué no comprar perros en tiendas?

Los perros en tiendas a menudo son reproducidos con mucha frecuencia, los mantienen hacinados sin socializar y los criadores pocas veces se preocupan por su salud o por hacerles un cariño. Su interés no radica en la promoción saludable de una raza determinada, sino en las ventas que pueden conseguir.

Por ello, es fundamental que antes de adquirir ese perrito o felino que ves en las vidrieras de las tiendas de mascotas, conozcas las desventajas que pueden existir.

(Foto: Pexels)

1. Problemas de salud

Como ya lo mencionamos, muchos de los cachorros en las tiendas provienen de criaderos donde no son bien atendidos y están en condiciones poco higiénicas. Además, su reproducción no suele ser natural, por lo que están en más riesgo de problemas neurológicos y oculares, displasia de cadera, trastornos sanguíneos y parvovirus canino.

2. Conducta

Como hay una reproducción indiscriminada de los cachorros, no hay forma de que los cuidadores atiendan y corrijan de forma adecuada los problemas de conducta, por lo que es probable que la mascota mantenga un mal comportamiento en su vida adulta, lo cual se vuelve más complicado de modificar.

(Foto: Pexels)

3. Mala socialización

Otra razón para no comprar perros en tiendas de mascotas es que a menudo, separan a los cachorros de su madre y sus hermanos antes del tiempo requerido, con solo cuatro o cinco semanas de nacidos, cuando lo recomendable es después de las ocho semanas de vida.

(Foto: Pexels)

La falta de tiempo para relacionarse con sus hermanos favorece que el perrito no desarrolle habilidades sociales caninas, además de que como no hay un contacto cariñoso por parte de los cuidadores, no socializan bien con las personas tampoco.

Esto incluso puede generar un comportamiento agresivo, pues es común que vivan una experiencia traumática y de maltrato, lo que asociarán de inmediato con cualquier humano.

(Foto: Pexels)

4. Problemas de educación

Desde muy pequeños, los cachorros de criaderos pasan todo el tiempo en pequeñas jaulas, donde no tienen espacio para hacer sus necesidades lejos de su comida y el espacio donde duermen. Como no desarrollan esta habilidad, es posible que se complique el proceso para enseñarle a no orinar y defecar dentro de casa.

5. Es un peligro devolver

Muchas tiendas de mascotas no ofrecen garantía de devolución en caso de necesitar devolver al cachorro. Generalmente, no dicen qué pasa con la mascota una vez que es devuelto, aunque lo más común es que su destino sea la eutanasia.

(Foto: Pexels)

Si estás en busca de un perro o gato, es importante que te informes bien de los lugares donde puedes adquirirlos y que priorices aquellas opciones en donde las mascotas son rescatadas y puestas en adopción.

Al evitar comprar perros en tiendas, no solo estarás salvando una vida, sino que contribuyes a que los criaderos en malas condiciones no tengan más demanda y se termine al fin con el maltrato animal que ocurre ahí y que solo busca obtener dinero a costa del sufrimiento de inocentes mascotas.

(Con información de Almanimal y Perrospedia)