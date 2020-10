5 razones por las que los gatos comen tierra

Conoce las razones por las que tu gato come tierra; es un comportamiento que tiene solución

LÉRIDA CABELLO 15/10/2020

15/10/2020 10:43 hrs.

Los gatos se caracterizan por tener un paladar muy selecto, por lo que resulta extraño y preocupante que de pronto coman tierra o la arena de su propio arenero.

Si tu gato come tierra debes saber que no es un comportamiento normal, esta conducta indica que su bienestar está comprometido, y que debes hacer algo al respecto para que no se convierta en un problema grave de salud.

Fotografía: Business Insider México

Razones por las que los gatos comen tierra

1. Síndrome de pica

Este problema de salud se presenta cuando el gato empieza a ingerir alimentos no comestibles y sin valor nutritivo, como plásticos, madera, piedras, tierra o arena. Es más común en perros que en gatos.

Fotografía: Huffington Post

2. Estrés, aburrimiento o ansiedad

El hábito de comer tierra en tu gato puede ser una alteración de conducta provocada por la tensión acumulada. Los gatos necesitan estar bien estimulados para conservar un comportamiento equilibrado, si no lo tienen terminarán desarrollando síntomas de estrés o aburrimiento.

3. Falta de atención

Aunque los gatos se caracterizan por ser independientes, también experimentan un vínculo de afecto con sus dueños y su compañía es esencial para proporcionarles una vida sana y feliz. La falta de atención puede llevarlos a comer tierra u otros elementos extraños para que le hagas caso.

4. Parásitos intestinales

Ciertos animales en estado silvestre, consumen hierba y otros alimentos para purgarse cuando tienen parásitos intestinales, así que es otra posible causa de que tu gato coma tierra. Lo más recomendable es que acudas con el veterinario para ver si se debe a esto.

Fotografía: Pexels

5. Curiosidad en cachorros

Cuando son cachorros los gatos experimentan con todo tipo de objetos, superficies y materiales. Esto es totalmente normal y aceptable en esta etapa, por lo que no es recomendable reprimirlos, lo hacen por curiosidad porque están descubriendo el mundo que les rodea.

Síntomas de que tu gato está comiendo tierra

Vómitos recurrentes

Estreñimiento

Presencia de sangre en las heces

Pérdida de apetito

Debilidad y pérdida de interés en sus actividades cotidianas

¿Cómo evitar que tu gato coma tierra?

Proporciona una alimentación completa y equilibrada a tu gato, enriquece el ambiente para que tu felino pueda quemar energía, ejercitarse, estimular su mente y divertirse, en la medida de tus actividades dedícale un tiempo para jugar con él.

Mantén una higiene óptima en el hogar, en especial en su caja de arena, pues recuerda que una de las cosas que más odia es que su arenero esté sucio. Llévalo al veterinario cada 6 meses o cada año para que pueda detectar problemas de salud.

Fotografía: Pexels

Estas son las razones por las que los gatos comen tierra, si descubres que tu gato lo está haciendo, no te preocupes, investiga la causa para que veas cómo lo puedes solucionar.

(Con información de expertoanimal)