5 razones para no disfrazar a tu perro en Halloween

Los disfraces le impiden moverse libremente para hacer sus actividades básicas; el uso de disfraces le puede causar estrés y ansiedad

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 30/10/2020

30/10/2020 13:42 hrs.

Disfrazar a nuestro perro nos puede parecer encantador, tierno y divertido. Nos gusta que atraigan la mirada de los demás, que se escuche por ahí ¡mira qué lindo!, ¡qué tierno se ve! Pero ha pasado por tu mente qué sienten nuestras mascotas cuando traen puestos esos disfraces.

En Halloween se acostumbra que niños y uno que otro adulto se disfracen. Sin embargo, en el caso de las mascotas detrás de esta costumbre tan "graciosa" se esconde una realidad muy diferente: les causa incomodidad, estrés, ansiedad y miedo.

Fotografía: Hola

Uso de disfraces, ¿crueldad animal?

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) considera el uso de disfraces en mascotas como crueldad animal, y puedes pensar que ese tipo de aseveración es una exageración, pero en realidad el impacto que tienen estos aparentemente "inocentes" accesorios son algo que le causa a un perro estrés y hasta dolor.

Fotografía: The Luxonomist

NO TE PIERDAS: ¿Los perros pueden comer dulces?

Razones para no disfrazar a tu perro

1. Atenta contra su naturaleza

El disfraz atenta contra la naturaleza del perro.

2. Le impide moverse

Le impide moverse libremente para hacer actividades básicas como caminar, comer o ir al baño.

3. Puede causarle estrés

El poner un disfraz con diversos accesorios puede causar un estrés tan fuerte al grado de que tenga problemas de ansiedad.

4. Le puede dar golpe de calor

Un disfraz muy complejo puede hacer que suba tanto su temperatura que le de golpe de calor y afecte su salud.

5. No les gustan los disfraces

A los perros no les gustan los disfraces, el disfrazarlo es una forma de humanizarlo y eso considerado maltrato animal.

Fotografía: Pinterest

Disfrazar a las mascotas, una moda innecesaria

Está de moda disfrazar a los perros para nuestro propio beneficio y diversión. Esta práctica es cada día más frecuente en países como Estados Unidos y España, convirtiéndose en esta manera en un negocio para muchos.

Por lo anterior, a la hora de decidir si le ponemos un disfraz a nuestro perro, no solo tiene que tomarse en cuenta la gracia del momento, pues lo que para ti es divertido, a tu perro le avergüenza y le estresa, porque se siente ridiculizado y humillado.





Fotografía: RedCanina

El perro se siente ridiculizado con el disfraz

En el ámbito psicológico nuestro perro puede sentirse agobiado o ridiculizado con un disfraz, ocasionándole problemas futuros como que nuestro perro no se sienta a gusto delante de muchas personas o ante sus dueños.

En la medida de lo posible evita el uso de disfraces en tu perro u otro tipo de mascotas para que cuides de su bienestar. La salud, el confort y la diversión de forma puntual pueden ser compatibles si estas se cuidan al más mínimo detalle.

Fotografía: Pinterest

TAMBIÉN LEE: ¿A dónde van los perros cuando mueren?

(Con información de revista.weepec, soyunperro y bekiamascotas)