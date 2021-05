5 razones para amar a un perrito arrugado

Existen muchas razas de perros arrugados como el bulldog francés, el shar-pei o el pug y todos llaman la atención de inmediato por su peculiar físico.

(Foto: Pexels)

Si te encantan estas mascotas o sientes que no conoces lo suficiente sobre ellos, entonces los siguientes párrafos te encantarán, pues te daremos motivos para enamorarte (más) de ellos. Toma nota.

Razones para amar a un perrito arrugado

Los perritos arrugados son encantadores por naturaleza y son extremadamente adorables por algunas razones principales:

1. Tienen una piel irresistible

Estar cerca de un perrito arrugado hace que sea imposible no tocarlos, pues lucen muy tiernos con los diversos pliegues que se forman en su cuerpo. Así que, si no fuiste capaz de no detenerte a admirar un lomito con arrugas, acariciarlo y sonreír, no te sientas culpable, es el efecto de estos adorables canes.

(Foto: Pixabay)

2. No hay dos iguales

Muchos desean tener una mascota que destaque de entre las demás y los perritos arrugados sin duda pueden serlo.

Ninguna raza de perros con arrugas es igual a otra, cada uno tiene patrones distintos en sus pliegues, lo que los hace fáciles de distinguir y encantadoramente únicos.

Algunos perritos tienen arrugas solamente en la cara y otros los tienen en todo el cuerpo, pero sin duda, cada uno es hermoso de manera especial.

(Foto: Pixabay)

3. Expresiones divertidas

Otra de las razones para amar a un perrito arrugado es que las arrugas que se forman en la piel de estos lomitos hacen que muchas veces tengan expresiones muy divertidas.

Es posible ver que en algunos casos lucen con los cachetes caídos o con la frente más arrugada como si estuvieran preocupados. No importa la forma que tengan sus arrugas, es seguro que siempre lucirán extra lindos.

(Foto: Pixabay)

4. Se ven más pachoncitos

Aunque estén en su peso ideal, los perros arrugados se ven más gorditos de lo que en realidad son, pues sus rollitos nos hacen creer que están más rellenos, además de que las razas con estas características suelen ser bajitas, por lo que parecen unas tiernas bolitas que no querrás dejar de abrazar.

5. Les encanta recibir cuidados extra

Los perritos arrugados requieren de cuidados extra para no desarrollar infecciones en su piel, pues el exceso de humedad y la falta de ventilación entre los pliegues puede ser perjudicial.

Así que, tómate el tiempo de limpiar sus pliegues con toallitas y secar perfectamente, en especial aquellas que están en su carita, ten por seguro que al peludo le encantará estar entre tus brazos constantemente y ser el más consentido.

(Foto: Pinterest)

Lo mejor es que nadie puede decirte que mimas demasiado a tu perro, pues es necesario extremar la higiene para mantenerlos saludables.

Estamos seguros de que como nosotros, también piensas que los perritos arrugados son adorables, pues como pudiste comprobar, hay muchas razones para amarlos y disfrutar de su leal y amistosa compañía, solo debes tener en cuenta sus cuidados especiales.

(Con información de Mascotadictos)