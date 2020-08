5 razas de perros arrugados más adorables que existen

Tener perros arrugados requiere de brindarles los cuidados necesarios para que estén sanos y no desarrollen infecciones en la piel

Los perros arrugados son los favoritos de muchos, pues inmediatamente pueden causarnos ternura y amor por su físico tan peculiar, su simpatía y su belleza. Si a ti también te encantan o quieres saber más sobre ellos, te decimos cuáles son las razas de perros más adorables gracias a sus arruguitas en la piel.

Las arrugas en perros no son comunes en todas las razas ni tampoco son una señal de vejez, son de origen genético y de acuerdo con con Experto Animal, surgen por la producción en grandes cantidades de ácido hialurónico que causan una piel pesada, carnosa y gruesa.

No se parecen en nada a las arrugas de los humanos, pues los perros las presentan más como pliegues que los hacen lucir extremadamente tiernos y apapachables. Conoce todo sobre los perros arrugados y los cuidados que debemos procurar para mantenerlos saludables.

Razas de perros arrugados

¿Te encantan los perros con piel arrugada? Entonces seguro que este articulo te encantará porque a continuación te diremos cuáles son las razas más adorables con estas características, ¿listo? Sigue leyendo.

1. Shar Pei

Sin duda, una de las razas más populares del mundo es el shar pei y todo es gracias a las múltiples arrugas que hay en todo su cuerpo, lo que los hace lucir únicos y muy encantadores. Estos lomitos son como mini osos y de cachorros pueden robarle una sonrisa a cualquiera debido a que son muy pachoncitos, tienen una mirada dulce y están repletos de arrugas.

Son de origen chino y se caracterizan por ser leales, cariñosos y juguetones, aunque también necesitan un poco de espacio personal en casa. También son protectores, así que pueden ser el compañero ideal de un niño. Su piel es muy delicada y propensa a bacterias debido a que las arrugas facilitan que se acumule más humedad y bacterias, así que la higiene es fundamental.

2. Pug

Los perros pug, conocidos también como carlino, tienen arrugas principalmente en su frente, así que dan el aspecto de que están enojados todo el tiempo, aunque no es así. Es imposible no amar a estas tiernas mascotas ya que además de sus peculiares arrugas, también poseen una mirada que derrite el corazón de cualquiera.

Son pequeños, pero necesitan de mucha socialización desde cachorros, así que se llevan perfecto con otras razas de perros grandes. Son juguetones, algo flojos y parece que nunca se preocupan por nada, sin embargo, les encantan los paseos y estar todo el tiempo con sus dueños humanos. Sus arruguitas pueden acumular secreción, sudor y humedad, lo que podría generar infecciones y mal olor, así que hay que prestar mucha atención a la limpieza.

3. Bulldog inglés



Otra de las razas de perros arrugados más encantadores es el bulldog inglés, unos canes que aunque parecen rudos, en realidad tienen un carácter tranquilo y les encanta estar rodeados de niños que les permitan jugar con ellos. No obstante, también son amantes de pasar largas horas en el sofá junto a su dueño sin preocuparse por nada. Las arrugas en estos perros son especialmente notorias en el rostro y por ello hay que tener cuidado de que no haya suciedad acumulada o lágrimas entre los pliegues ya que podrían generarse infecciones fácilmente. Además, debido a que son perros braquicéfalos son vulnerables a los problemas de respiración y a la obesidad si no hacen suficiente ejercicio.

4. Mastín napolitano

Estos perros arrugados parecen unos viejitos flojos, incluso desde cachorros lucen como ancianos por la gran cantidad de pliegues que hay principalmente en su rostro, aunque las arrugas están en todo su cuerpo. Suelen babear mucho y tienen una actitud muy tranquila y relajada, ideal si deseas la compañía de esta mascota en un hogar donde hay niños o personas mayores.

Son de gran tamaño y aunque parecen peligrosos, no lo son en absoluto, son protectores de su casa y su familia y eso sí, siempre están atentos a lo que sucede a su alrededor, además de que son leales, inteligentes y para nada agresivos.

5. Bullmastiff

Esta raza de perros arrugados también se conoce como "el gigante gentil" y llaman la atención por su gran tamaño y las numerosas arrugas en el rostro y el cuello, que le dan un aspecto amigable y tranquilo, lo cual corresponde totalmente con su personalidad, pues se trata de mascotas con un carácter pacífico que nunca serán una amenaza para su familia humana ni para otros animales. A veces pueden ser un poco toscos al jugar porque tienen mucha fuerza, por ello es ideal sacarlos a pasear a diario y dedicarle algunos minutos al juego juntos.

Si al igual que nosotros te encantaron los perros arrugados, puedes estar seguro de que no solo son razas adorables, también excelentes compañeros que, sin duda, harán tu vida mucho mejor. ¿Cuál es tu favorito?

