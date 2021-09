Si estás pensando en adoptar un gato es importante que analices aspectos como la personalidad , tolerancia y nivel de actividad , para que cuando lo tengas en casa no te lleves sorpresas desagradables.

Si eres de las personas a las que no les gusta el desorden, debes buscar un animal tranquilo, que no destruya cosas, que sea cariñoso y que le guste compartir en familia, por eso a continuación, te decimos 5 razas de gatos más tranquilas, ideales para tener en casa, para que elijas el michi que más se adapte a tus necesidades.

5 razas de gatos más tranquilas, ideales para tener en casa

1. Americano de pelo corto

Se trata de un gato que es muy tranquilo, sociable, fuerte y saludable, que es muy fiel a su familia y a sus dueños. Es ideal para tener en casa, porque se lleva bien con los niños y no requiere de muchas atenciones, por lo que muchas familias lo eligen como mascota. Además de que es muy alegre y le gusta jugar, pero sin demasiada insistencia.

2. Somalí

A pesar de que es un gato que se caracteriza por estar la mayor parte del tiempo descansando o durmiendo, siempre busca estar cerca de su familia humana. El somalí es un gato alegre, vivaz y juguetón, aunque es un poco tímido, por lo que se toma su tiempo para conocer a las personas y confiar. No son huraños ni agresivos, pero sí demuestran tenacidad y requieren espacio.

3. Maine Coon

Pertenece a las razas de gatos más tranquilas, ideales para tener en casa. A pesar de su aspecto enorme es calmado, aunque en la noche puede moverse más que en el día, por lo que necesita de una casa o departamento amplio para que pueda andar con tranquilidad. Lo que más destaca de este precioso felino es su gran inteligencia y su carácter dulce y adaptable.

4. Azul ruso

Esta raza de gato es de las más tranquilas, se puede decir que hasta es tímida. Siempre va despacio en sus relaciones sociales y no hace mucho ruido porque le gusta pasar desapercibido. Es muy fiel a sus dueños y tiene especial apego por alguien de la familia, siendo un compañero ideal para los hogares en donde existen personas de la tercera edad o niños.

5. Siamés

El siamés es una de las razas más dóciles y tranquilas que hay. Son amorosos, con mucha energía y son amigos de los niños y de los perros. Se caracteriza por su alta inteligencia y por su carácter activo, curioso y juguetón. Le gusta comunicarse a base de maullidos. Es un gato apropiado para personas que están dispuestas a pasar tiempo en casa e interactuar con ellos.

Estas son algunas razas de gatos más tranquilas, ideales para tener en casa, por ser calmadas, amistosas, cariñosas, inteligentes y juguetonas. Otras de este mismo estilo son: toyger, que es inteligente, sociable, muy independiente y no requiere de grandes cuidados; el himalayo, se caracteriza por ser afectivo, obediente y tranquilo, pero no maneja muy bien el estrés, por lo que no es bueno que conviva con los niños u otros animales.

