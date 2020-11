5 razas de gatos más agresivos

Existen algunas razas de gatos que a pesar de su temperamento pueden ser más agresivas que otras

LÉRIDA CABELLO 06/11/2020

06/11/2020 11:43 hrs.

Los gatos cautivan con su belleza y misticismo, pero cuidado con que los hagas enojar porque se pueden volver los más agresivos, al grado de desconocerte, aflorando sus instintos depredadores, pues sí están enojados buscarán la manera de defenderse.

¿Cómo distinguir a un gato agresivo? Los gatos demuestran su descontento moviendo la cola muy rápido, colocan sus orejas en posición hacia abajo y en ocasiones sus pupilas se vuelven más grandes. Un gato agresivo puede rasguñar o morder a los humanos, e incluso a otros animales.

Fotografía: Vix

Razas de gatos más agresivos

1. Bengala

Su aspecto es similar al de un tigre, tiene una personalidad bastante particular. Suele ser muy cariñoso con la familia y tímido con las personas desconocidas, por lo que si alguien quiere jugar con él se comporta de manera brusca.

Fotografía: Upsoci

2. Siamés

Se caracterizan por ser bastante celosos, territoriales y agresivos. El apego que generan hacia su humano, en ocasiones los lleva a ignorar por completo al resto de la familia. Así que no es de extrañar que se pongan celosos cuando alguien recibe más atención que ellos.

Fotografía: Noti Gatos

3. Esfinge

Ocupa uno de los primeros lugares en la lista de gatos más agresivos. Esto se debe a que es muy demandante de atención. Cuando este gato no logra satisfacer su necesidad de compañía hace hasta lo imposible para lograr lo que desea.

Fotografía: Gatosde.com

4. Bombay

Cuando se enojan se pueden convertir en toda una pantera, como su aspecto. Pueden volverse muy persistentes cuando desean atención y malvados si son ignorados durante mucho tiempo. Al gato Bombay no le gustan los sonidos fuertes, esto lo vuelve nervioso y agresivo.

Fotografía: Hogarmania

5. Maine coon

Es muy independiente y no le gusta que le roben su tiempo, si no quiere que lo molesten o no le gusta algo, deberás esperar una represalia. Es muy inteligente y manipulador; ama la atención y no tolera extraños en la casa.

Fotografía: Gatos Plus,,

Si tu gato es agresivo, primero averigua la causa, como los humanos puede tener sus días buenos y malos y no estar de humor si algo le incomoda, pero sí es de naturaleza agresiva, llévalo con el especialista para que vea si necesita algún tipo de tratamiento.

(Con información de OKdiario y El Heraldo)