5 películas sobre perros que puedes ver en navidad

Lo que te podemos decir es que siempre actúan bien...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 19/12/2019

19/12/2019 12:50 hrs.

Foto en portada: trueviralnews.com

Conforme se acerca la navidad, muchos trabajos comienzan a planificar las vacaciones de sus empleados y algunos dejan de ir a la oficina porque ya terminaron sus labores y decidieron pasar el tiempo con sus familias. La época de frío nos hace querer estar metidos en nuestras camas viendo películas con la gente a la que amamos y si bien podemos tener mascotas o no, sabemos que su amor trasciende más allá de todo.

¿Hay películas sobre perros que pueda ver en estas festividades? Claro que sí. Y no, no pusimos Hachiko porque es muy triste y se trata de pasarla bien, no de llorar.

Aquí una lista de cinco películas sobre lomitos que puedes disfrutar en lo que llega Santa Claus:

1) 101 Dálmatas: Se trata de una película de 1996 que trata del amor familiar y el instinto protector de los canes.

Roger y Anita se enamoran y sus perros también caen rendidos el uno del otro. Anita trabaja como diseñadora en la casa de modas De Vil, que es dirigida por la malvada Cruella, quien desea tener un abrigo de la piel de cuanto animal se ponga frente a sus ojos.

Cuando los dos protagonistas humanos se casan y sus perros tienen cachorritos, Cruella busca comprarlos, pero al obtener una respuesta negativa, decide raptar a los canes más pequeños.

Los perros de los protagonistas siguen el rastro de sus bebés y le dan su merecido a la villana, hasta que llega la policía para arrestarla.





Foto: culturised.co.uk





2) Buddy Súper estrella: Perros jugando con una pelota. ¿Hay algo más bonito que ver sus colitas moviéndose de felicidad?, muy pocas cosas, y los que son dueños de estos animalitos lo entenderán de sobra.

Luego de la muerte de su padre, un piloto que falleció en un accidente, el niño de 12 años, Josh Framm, se siente incapaz de hacer amigos por su cuenta propia y en un intento por integrarlo, el entrenador de basquetbol de su escuela lo invita a ser parte de su equipo.

Josh acepta y mientras practica en una cancha improvisada, se encuentra con un golden retriever abandonado por su dueño, un payaso alcohólico que lo dejó luego de un accidente, y lo nombra "Buddy".

Buddy y Josh se vuelven amigos y el pequeño pronto descubre que el can es muy bueno jugando basquet, por lo que decide llevarlo a casa y convence a su mamá de quedárselo.

Durante un partido, Buddy se mete a la cancha enamorado del balón y causa un desastre en el inmueble, pero se gana el corazón de la gente luego de anotar una canasta.

Así, el lomito se vuelve la mascota del representativo y empieza a aparecer en los shows de medio tiempo, dándole tanta suerte al conjunto, que se clasifican a la final estatal.

Luego de ver el éxito del can, el payaso que lo abandonó intenta recuperarlo, pero en su intento se topará con un juez, los Framm y los nuevos fanáticos de la nueva superestrella peluda.





Foto: suplentedelujo.blogspot.com

3) Lassie: Nos enseña el amor que le tienen los perros a sus familias originales y su capacidad para reconocer la bondad en las personas.

El minero Sam Carraclough tiene problemas para alimentar a su familia y decide venderle su perro Lassie a un adinerado duque. Sin embargo, el perro atravesará ríos, lagos y montañas para regresar con las personas que ama aunque casi le cueste la vida.





Foto: filmaffinity.com

4) Como perros y gatos: Trata la "enemistad" entre los perros y los gatos. Una familia adopta a un cachorrito Beagle llamado Lou y se topa con el descontento del gato de la casa, quien ansioso de poder, tomará medidas masivas contra el "mejor amigo del hombre".





Foto: sensacine.com

5) Beethoven: Trata sobre un San Bernardo gigante que es querido por su familia, pero no por el veterinario familiar, quien buscará utilizar al adorable lomito para sus malvados experimentos.





Foto: pinterest.com.mx

Si no tienes idea de qué ver en estos días, te dejamos estas recomendaciones de cintas que nos muestran lo buenos actores que son los canes y el amor que sienten por nosotros.