SUSANA CARRASCO 16/12/2020

16/12/2020 18:53 hrs.

No a todos los gatos les encanta estar en contacto con el agua, si bien es cierto que hay algunas razas que disfrutan de las actividades acuáticas, muchos no soportan la idea de estar mojados. Si este es el caso de tu mascota, a continuación, te diremos los 5 pasos para acostumbrar a un gato al agua.

Es importante destacar que no porque a un gato no le guste el agua es sinónimo de que sea un animal sucio, al contrario, los felinos se distinguen por ser muy limpios y se obsesionan con limpiar cada rincón de su pelaje constantemente con la lengua.

(Foto: tomada de la web)

De esta manera, se mantienen con un pelaje impecable y libre de malos aromas. Sin embargo, si el gato pasa mucho tiempo en exteriores es posible que esa limpieza no sea suficiente y que requiera de un baño con agua y jabón.

Pasos para acostumbrar a un gato al agua

Bañar a un felino o siquiera acercarlo al agua no es fácil, especialmente cuando no comenzamos el contactodesde que era un cachorro, no obstante, acostumbrar a un gato al agua una vez que es adulto no es algo imposible y para lograrlo solo debes ser constante en los siguientes pasos:

1. Acércalo al baño

Si el gato nunca entra al baño y de pronto lo obligas a estar ahí para darle un baño, ten por seguro que no se sentirá cómodo y que querrá salir huyendo lo más pronto posible. Por ello, debes estimular al gato para que entre en esa habitación y lo asocie con algo positivo, puedes colocar algunos de sus bocadillos favoritos o un juguete.

(Foto: tomada de la web)

2. Intenta meterlo en la bañera o tina

Una vez que el gato se siente seguro al entrar al baño, puedes intentar meterlo en la bañera o una tinita, pero debemos advertirte que es importante que te mantengas tranquilo y calmado, pues es probable que no lo consigas a la primera.

Puedes volver a usar premios para acercarlo a esta zona del baño y dale tiempo para que entre, que explore los alrededores, pero sin forzarlo ni empujarlo.

(Foto: Master Cat)

3. Usa poca agua al inicio

Otro de los pasos para acostumbrar a un gato al agua es que cuando notes que ya entra tranquilamente a la bañera, vayas colocando un poco de agua para que vaya normalizando el contacto con el líquido.

Una vez más, debes dejar que se acerque por sí solo, tal vez solo huela en un principio, pero poco a poco sentirá curiosidad por tocar el agua con sus patitas hasta que decida entrar por completo.

(Foto: My Animals)

4. Usa un peine húmedo

Tras haber repetido el último paso varias veces y una vez que percibas que el felino se siente cómodo y tranquilo al tocar el agua, entonces puedes comenzar a interactuar con él, primero peinándolo con un peine húmedo o jugando de forma divertida con el agua, incluso puedes agregar algunos juguetes que llamen su atención. La idea es que no se sienta amenazado en ningún momento.

(Foto: tomada de la web)

5. Empieza con la acción

En este punto, el gato ya estará acostumbrado al agua y podrás bañarlo o acercarlo a las actividades acuáticas sin temor a que te rasguñe o te muerda. Usa siempre agua tibia, no llenes por completo la bañera o tinita que uses, de preferencia solo coloca agua a la altura de dos o tres dedos.

(Foto: FeelCats)

Lo ves, acostumbrar a un gato al agua no es complicado, incluso si se trata de un gato adulto, aunque lo ideal es que empieces a ponerlo en contacto con el agua desde que es bebé, siempre con la autorización del veterinario.

(con información de UnComo y Clinica Veterinaria Ciudad de los Ángeles)