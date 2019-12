5 nombres para perro relacionados con el futbol

Sal de la rutina y honra a tus ídolos del balompié con estos nombres para mascotas inspirados en las glorias del deporte más popular del planeta

ADRIÁN AGUIRRE 20/11/2019

20/11/2019 14:23 hrs.

¿Estás cansado de los nombres comunes de los perros pero no sabes cómo llamar a tu nuevo lomito? Una de las soluciones puede ser preguntarle a los demás para que te den ideas, pero otra opción es usar tu imaginación.

Muchos fanáticos del balompié quizás no sepan que si cambian algunas de las letras de los nombres de los futbolistas famosos, pueden conseguir resultados ingeniosos para sus mascotas.

Lo fácil es llamarlo "Pelé" y ponerle una playerita de Brasil, pero aquí les dejamos cinco nombres inspirados en jugadores de renombre y entrenadores de talla mundial para que, literal, tu ídolo te acompañe a todas partes.

1) Didier Dogba: Si eres fanático del Chelsea o sigues la Premier League de Inglaterra, sabrás quién fue el delantero marfileño Didier Drogba. Su habilidad, fortaleza y velocidad lo hiceron uno de los delanteros más temibles del futbol mundial. No por nada es el cuarto máximo anotador histórico del conjunto del Stamford Bridge con más de 160 goles.

Si cambias el "Dro" del nombre original por "Dog" ("perro" en inglés), puedes tener un nombre poderoso para tu can.





2) Mauricio Poochetino: El entrenador argentino está en el foco de atención por haber salido del Tottenham, club al que llevó a la final de la Champions League, y sonar para llegar a varios equipos como el Bayern Munich.

Todos los perros son inteligentes, pero si en el tuyo ves a un animal calculador, ingenioso, con capacidad de mando y habilidad para resolver situaciones complicadas, puedes recurrir al "pooch" en lugar del "Poch" original para darle un toque más perruno al nombre del estratega.









3) Harry Kane-ine: "Canine" es canino y literal nada más le estarías cambiando la parte final del apellido a uno de los atacantes más completos, temidos y respetados de los últimos cinco años.

Su caso es similar al de Drogba, nada más que el inglés sigue en activo y tiene muchas posibilidades de sobresalir con la llegada de José Mourinho a los Spurs.

El nacido en Walthamstow, Reino Unido, es fuerte, rápido, inteligente y frente al marco no perdona, por lo que si tu lomito no perdona a sus juguetes y le gusta patear un balón, podría tener en este nombre una buena opción.

4) Landon Dogovan: Landon Donovan fue uno de los jugadores estadounidenses más admirados de todos los tiempos y enemigo de los mexicanos por hacerse pipí en el Estadio Azteca, declarar cosas insultantes hacia nosotros y luego salir del retiro para pasar sin pena ni gloria por el León.

Nos cayera bien o mal, tenemos que admitir que era un jugadorazo incluso más completo que Pulisic, quien es el norteamericano que está bajo la mirada de todos en estos momentos.

Si tu perro utiliza más su inteligencia que su velocidad para lograr las tareas que le pides, puedes recurrir a este nombre adaptado.

5) Rio Furdinand: Si reemplazas el "Fer" de "Ferdinand" por "Fur", que es "pelaje" en inglés, puedes hacerle honor a esta leyenda del Manchester United, quien hacía gala de su fortaleza y agresividad para despojar a sus rivales del esférico.

Si crees que tu perro es imponente, aquí tienes una buena opción.

6) PAW Pogba: El pilón. Si tu perro es fotogénico y se ve bien con varios looks que le pones, puedes cambiar el "Paul" (nombre original del mediocampista francés) por "Paw", que es "pata" en inglés.

Nada más procura subirlo a Instagram o si no se enoja de que no le estás haciendo un buen manejo de imagen (jaja, no es cierto).