5 mejores sitios para poner la cama de tu perro

29/09/2020

Saber dónde colocar la cama de tu perro es fundamental para su descanso. A la hora de elegir toma en cuenta los sitios de la casa favoritos de tu perro, los lugares cálidos, cómodos, sin ruidos, tranquilos y con compañía para que no se inquiete por nada.

Además del sitio para poner su cama necesitarás una cama que responda a sus necesidades y gustos. Si tu perro es un cachorro y está en dentición, la mejor opción es una cama tipo cajón que sea firme, no olvides ponerle varias mantas para que esté abrigado. Si tu perro es anciano, una cama suave y gruesa es ideal para sus huesos y articulaciones.

Mejores sitios para poner la cama de tu perro

1. Ambiente tranquilo

El sitio adecuado para colocar la cama de tu perro es uno que no sea muy ruidoso ni con mucho tráfico para que tu perro pueda relajarse y descansar. Si la pones en lugares transitados y con ruido tu mascota estará constantemente alerta y no dormirá profundamente.

2. Cerca de la familia

Es recomendable que tu perro tenga lugares para acostarse en todas las áreas que la familia ocupa en grupo, pues no hay que olvidar que los perros son parte de la familia y quieren pasar el mayor tiempo posible con sus dueños.

3. Lugares cálidos

Si tu perro duerme en lugares fríos o con viento no se sentirá cómodo y no disfrutará sus noches si no está bien abrigado. Coloca su cama lejos de las zonas donde haya corrientes de aire en tu casa. Una buena opción es el baño que es una zona cálida y libre de corrientes.

4. Lugares que tu perro elija

Los perros también pueden tener sus lugares favoritos de la casa para descansar. Para saber dónde colocar la cama de tu perro, observa su comportamiento diario, así descubrirás qué lugares prefiere para echarse y estar cerca de la familia.

5. Donde se siente acompañado

Además de que la cama de tu perro tiene que estar en un lugar tranquilo, también debe estar en sitios donde pueda sentirse acompañado. De esta manera podrá descansar y sentirse feliz al mismo tiempo.

Si quieres que tu perro tenga un descanso placentero, busca sitios lejos del ruido, del frío y cerca de la familia para que no esté constantemente alerta, se pueda relajar y descansar. Recuerda que la elección del sitio para poner la cama y su cama dependerá del perro que tengas y de sus necesidades.

